‘Cuando ya no servían las mataban’

Aunque la política es que a los juzgados no ingresen agentes armados, ayer se reanudó un juicio oral en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, contra cuatro presuntos “aztecas”, sospechosos de haber prostituido a dos mujeres y de violar a una de ellas.Cuatro policías ministeriales custodiaron a las agentes del Ministerio Público (PM) a cargo del caso y elementos de la Policía Procesal, algunos portando armas largas, en la sala y el edificio.El juicio oral número 195/16 se sigue en contra de Humberto Gerardo Páez Carreón, Édgar Jesús Regalado Villa “El Piwi”, José Gerardo Puentes Alva “El Gera” y Manuel Vital Anguiano “Don Meny”, por su presunta responsabilidad en el delito de trata cometido en contra de BCMG, y KDM, violación a ésta y asociación delictuosa.Ellos estuvieron vigilados por cuatro agentes procesales dentro de la sala número uno y en el exterior se apostó otro elemento que portaba un fusil de asalto. También en el exterior estuvieron vigilando unos ocho ministeriales que portaban armas.Incluso los reos fueron acomodados en el orden que solicitó la Policía Procesal para evitar que se comunicaran entre ellos, lo que retrasó el inicio de la diligencia.La vigilancia aumentó luego de la ejecución de los ministeriales adscritos a la Fiscalía de género, quienes investigaban el caso del arroyo El Navajo en relación con internos del Cereso 3. Ellos son los elementos Pedro Valadez Rodríguez y Héctor Manuel Montañez Ríos.Este juicio oral está estrechamente ligado al caso del arroyo El Navajo, tres de los acusados son los mismos enjuiciados en 2015 por el asesinato y prostitución de 11 mujeres halladas en esa área del valle de Juárez.Ayer al juicio compareció el testigo estrella LJRL, también identificado como “El Güero”. Él ya ha declarado en tres juicios orales anteriores, en esta ocasión así como en los otros procesos, narró cómo operaba la pandilla “Los Aztecas” y sobre la estructura de mando de la organización “La Línea”.Al responder las preguntas de la agente del MP Ana Murga, “El Güero” aseguró que desde los 8 años trabajaba para La Línea, junto con un tío que identificó como Poncho, en la distribución de mariguana, cocaína y heroína en la zona Centro de Ciudad Juárez.En ese ambiente, dijo el testigo, conoció a “El Piwi” quien le presentó a Pedro Payán Gloria apodado “El Pifas” y líder en la pandilla “Los Aztecas” quien le ofreció que laborara para ellos y a la vez lo amenazó con causarle un daño a su madre y hermana si no aceptaba la propuesta.“El Güero” indicó que con “El Pifas” laboraban José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac”, Jesús Damián Pérez Ortega “El Patachú”, una persona que identificó como “El Yeyo” y “El Piwi” quienes además de comercializar “chiva” y cocaína, se dedicaban a “levantar” mujeres para prostituirlas y obligarlas a vender droga y a extorsionar.El testigo dijo que las víctimas eran forzadas a prostituirse y a comercializar estupefacientes y “cuando ya no servían las mataban”. Señaló a dos de los procesados.Respecto a Manuel Vital Anguiano refirió que él se apostaba afuera de la cárcel de piedra frente a la Estación de la Policía Municipal ubicada en las calles Oro y 16 de Septiembre simulando que vendía dulces pero en realidad distribuía droga y también “levantaba” mujeres, aseguró.En otra parte de su declaración, la fiscal le puso a la vista la fotografía de BCMG, a “El Güero” y él afirmó haberla visto alrededor del año 2010 e indicó que ella fue privada de la libertad por “El Piwi”, “El Pifas”, “Patachú” y “Koyac” sin mayores detalles.Datos oficiales refieren que BCMG, desapareció 15 de junio del 2011 y a la fecha tiene estatus de extraviada.

