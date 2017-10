Advirtió EU de atentados vs ministeriales

Cargando

Desde finales de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) conocía de la amenaza que existía en contra de agentes ministeriales por parte del grupo delictivo ‘Los Aztecas’, quienes aparecen como responsables de la ejecución de dos investigadores, en hechos registrados el pasado viernes.“Teníamos conocimiento de que ese grupo intentaba asesinar a personal ministerial, derivado del trabajo que se ha realizado, por los golpes al grupo criminal, por los aseguramientos y detenciones recientes”, declaró ayer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López, minutos antes de participar en la reunión interinstitucional de seguridad.Ante la amenaza, luego del intercambio de información con agencias de Estados Unidos y las propias labores de inteligencia que se realizaron durante tres días, la información llegó a parte de los elementos de la FGE, pero luego se bajó la guardia, indicaros mismos agentes.El fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dio a conocer ayer los avances que tiene la carpeta de investigación relacionada con el asesinato de los agentes Héctor Montañez y Pedro Valadez y las lesiones que sufrió una investigadora, todos ellos adscritos a la Fiscalía de Género.Señaló que desde finales de septiembre se tuvo conocimiento de que ‘Los Aztecas’ preparaban algo y afirmó que cuentan con datos de probables responsables del ataque tanto a los dos agentes que fueron emboscados el viernes en la colonia Pradera de los Oasis y también del agente Mariano Contreras.“El ataque es atribuible a ‘Los Aztecas’, el móvil es la misma amenaza que hemos tenido desde el mes de septiembre y es en base a la afectación que se ha hecho a ese grupo, producto del trabajo que se está realizando”, agregó el fiscal.“Esto incomoda a su actuar dentro de sus organizaciones criminales, no tienen seguridad porque no hay arreglos con ellos, no hay corrupción”, aseveró.El funcionario señaló que este domingo se puso a disposición de un juez de Control a varias personas que fueron capturadas horas después de la ejecución de los ministeriales, pero por delitos de posesión de armas de fuego y droga.Esas personas proporcionaron información con relación a los responsables de la ejecución de los agentes Héctor Montañez y Pedro Valadez. (Staff/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.