Mamá de víctima exime a hermano de violación

La madre de una menor, quien presuntamente fue violada por su tío materno, rindió declaración ante un Tribunal de Control para eximir de responsabilidad a su hermano.La testigo dijo ante el juez de Control Efraín Baca Gutiérrez que su hermano Elías M. E., es inocente y que su hija mintió porque no le permitían salir.De acuerdo con la formulación de cargos, en septiembre de este año Elías violó a la menor de edad en una casa en la calle Pinos Altos de la colonia Toribio Ortega.Ese mismo mes, dijo la fiscal sin precisar día, Elías volvió a atacar sexualmente a la víctima donde mismo.“Esto por medio de la violencia moral, en razón de existir actos sexuales reiterados lo que permite que exista un sometimiento toda vez que desde los 12 años de la víctima la está agrediendo sexualmente además de que la menor le tiene miedo”, reprochó una fiscal en una audiencia llevada a cabo el jueves pasado.Pero ayer María Concepción L. E., madre de la víctima, compareció a declarar y a preguntas del abogado defensor de Elías afirmó que su hija había mentido y que le “agarró coraje a él porque no la dejaba andar en la calle tarde… que ya la teníamos fastidiada, quería andar hasta ciertas horas en la calles”.La testigo narró, sin precisar fechas, que su hija se fue de la casa después de que ella le dio unas cachetadas por regresar muy tarde a la casa familiar. Explicó que la menor estuvo tres días desaparecida y ella reportó su ausencia hasta el segundo día debido a que estaba en comunicación con la menor a través del servicio de la red social Facebook.Hasta el cierre de esta nota el juez de Control, Efraín Baca Gutiérrez, no había resuelto la situación jurídica del acusado. (Blanca Carmona)

