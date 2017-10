Llevan a padrastro ante Tribunal por golpiza a niño

Un nuevo caso de violencia al parecer ejercido por un padrastro en contra de un niño, se presentó ayer ante un Tribunal de Control.Jonathan Reyes Sánchez fue acusado de haber golpeado a su hijastro de dos años de edad hasta ocasionarle lesiones que lo mantienen hospitalizado con riesgo de muerte cerebral y pérdida de la memoria y de otras funciones.Contra Reyes se ejecutó una orden de aprehensión y ayer fue acusado de los delitos de violencia familiar y lesiones agravadas.La madre biológica del infante, María del Carmen Medina Ramírez, también fue arrestada y enfrenta cargos por los delitos de omisión de cuidados y encubrimiento por favorecimiento.Ayer ambos fueron trasladados a la sexta sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Lorenzo Villar Chavarría, para que una agente del Ministerio Público (MP) les formulara cargos legales.La fiscal señaló que entre el 7 y 27 de octubre pasados en una casa en la calle Condominio Santa Lucía número 8932-45 de la colonia Hacienda de Las Torres, Jonathan ejerció actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir física y psicológicamente al hijo de su pareja sentimental.Reyes le ordenaba al pequeño de dos años que no se acercara a su madre, le gritaba además de pegarle.La víctima –cuyo nombre quedó bajo reserva judicial– fue sometida a una cirugía de cráneo del lado derecho; presenta moretones e inflamación en el rostro; el síndrome del mapache, que consiste en equimosis o moretones alrededor en la base orbital de ambos ojos y equimosis en ambas orejas que comprometen todo el cartílago y el lóbulo izquierdo.Así como moretones en ambos brazos y en los muslos de las piernas, dijo la fiscal.Presuntamente de forma intencional, María del Carmen actuó de forma omisa para permitir que su concubino golpeara al niño y también lo dejaba bajo el cuidado de él.La fiscal le solicitó al juez prisión preventiva para garantizar su presencia a juicio dado que son originarios del estado de Veracruz y al parecer no tienen arraigo en Ciudad Juárez y por las penas que podrían alcanzar de ser encontrados culpables, que en el caso de Reyes Sánchez son hasta 18 años y seis meses de cárcel y Medina un máximo de ocho años.El juez aprobó dicha medida cautelar por máximo de seis meses contados a partir de ayer dado que son originarios del estado de Veracruz y al parecer no tienen arraigo.El pasado 11 de octubre la niña Kimberly Dariana Ballín Castillo, de un año y tres meses de edad, murió en una clínica tras sufrir una hemorragia interna ocasionada por los golpes que al parecer le propinó su padrastro quien continúa prófugo. La única detenida y posteriormente liberada fue su madre de 16 años de edad.Casi 48 horas después de ese hecho, una niña de tres años de edad murió en el Hospital 66 del IMSS a consecuencia de una laceración hepática consecutiva a una contusión profunda de abdomen, causada al parecer por su padrastro Jerel Iván Juárez Ramírez.El pasado 22 de octubre otro padrastro fue presentado ante un Tribunal de Control acusado de violencia familiar en perjuicio de un bebé de siete meses, al que golpeó, y de su pareja sentimental y madre del pequeño.

