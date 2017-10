Modesto se queda solo; cierran el Parque Central

La jirafa Modesto se quedó solo en el Parque Central poniente y así estará durante los tres meses que permanecerá cerrado al público.La mascota de los juarenses no está rodeado de gente como siempre, la que se acerca a alimentario con zanahorias y otros vegetales, a hacerle cariños, hablarle, sonreírle y tomarse ‘selfies’.Desde ayer, el acceso al parque fue cerrado debido a una serie de obras que realizan trabajadores de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), para reconstruir los lagos contaminados.El cierre impactará la visita que se registra cada temporada invernal, de hasta 45 mil personas cada mes, de acuerdo con datos de la administración.En la misma situación que Modesto se encuentra la fauna como los patos y gansos bien acostumbrados a que los visitantes les den de comer.Las aves que se encontraban en la parte sur del espacio, fueron reubicadas al otro extremo mientras se desazolvó esa área; una vez que se seque toda la laguna, los animales andarán por ahí, sin dónde meter la cabeza.Ayer, trabajadores de la Subsecretaría de Obras Públicas buscaban tortugas enterradas en el fango del lago ya desahogado. Sólo rescataron a una.“Es normal que se escondan, pero no les pasa nada”, dijo uno de los trabajadores.La nota preliminar de El Diario compartida en Facebook provocó opiniones encontradas. Una usuaria identificada como FLays Ita, escribió: “En caridad de Dios que van a limpiarles a esos pobres patos”.Mientras que Angie De Chacón dijo: “Y en ese tiempo q va a estar cerrado quien le va a dar de comer a esos pobres animales???? Xq ellos comían de lo q la gente les daba!!!! (sic)”.Para la rehabilitación del parque, las obras ya iniciaron con el secado de las lagunas para desazolvarlas, aunque ninguno de los ejemplares animales será reubicado durante el tiempo que duren las obras, informó la administradora del parque, Ofelia Rosales de Mijares.Modesto, como los patos, está acostumbrado a que la gente lo alimente, pero no verán a muchos visitantes durante gran parte del invierno.Ayer otros empleados de la administración vaciaron en un cesto comida para la jirafa, mientras el animal caminaba de un lado a otro.Además de la reconstrucción de los lagos, se contemplan obras de remodelación y construcción de baños nuevos y espacios para concesionarios, el aumento de espacios para juegos infantiles y la colocación de bases protectoras a los actuales juegos para niños.También se planea habilitar dos terrenos: uno para jugar golfito y otro para hacer prácticas deportivas varias, así como instalar dos tirolesas de 300 metros de longitud, un área de ejercicio para adultos, y la pista del parque de usos múltiples, una parte de arcilla y otra de asfalto, indicó el subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal Casas.Pero al parecer, nadie pensó en la soledad de Modesto y en lo que le puede ocasionar a su estado de ánimo la ausencia de visitantes.Un acceso al parque se habilitó únicamente para empleados y ciudadanos que acudan a las oficinas. Está en la entrada al gimnasio del Colegio de Bachilleres, para ir a la Subsecretaría de Desarrollo Social estatal, la escuela preparatoria Hermanos Escobar, y el museo La Rodadora.Para impedir el ingreso a las áreas donde se trabaja se instaló malla ciclónica, se percibió en un recorrido realizado por El Diario.

