Evade Corral otra vez hablar de violencia

Tras concluir una cumbre de seguridad que encabezó con jefes policíacos, Javier Corral evadió, de nuevo, responder a cuestionamientos sobre el ambiente de violencia que se vive particularmente en Juárez.“No, sobre otro tema no voy a decir nada”, respondió el gobernador tras concluir una conferencia de prensa en la que el tema exclusivo fue la presentación del proyecto general del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (Ciita).Al mismo tiempo, el moderador de la rueda de prensa dijo que “el único tema a tratar era la presentación del proyecto”.Luego Corral se levantó y se retiró de la sala donde firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Alonso Fernández, para poner en marcha la construcción y operación del Ciita.Previo a la conferencia, el gobernador se reunió con mandos de corporaciones de los tres niveles de Gobierno para delinear estrategias específicas que ayuden a reducir los índices delictivos que se han presentado en Ciudad Juárez.Momentos antes de que Corral llegara al recinto, dos policías municipales cayeron abatidos a manos de cuatro hombres que aguardaban armados frente a una sucursal bancaria en la avenida Tecnológico.El sábado pasado al terminar su participación en la Carrera Internacional de 10 kilómetros Juárez-El Paso 2017, Corral se mostró evasivo y molesto por los cuestionamientos sobre la inseguridad en varios municipios del estado y la reciente ejecución de dos ministeriales.Ahí, el gobernador comentó que hay una campaña de desprestigio contra su Gobierno y un manejo inadecuado de los hechos de violencia que se han registrado en la Sierra, Juárez y Chihuahua.“Es una campaña que no le rinde tampoco al periódico porque la gente no comparte esas opiniones, es un golpeteo, mi actividad deportiva jamás ha mermado mi trabajo al frente del gobierno”, dijo ese día Corral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.