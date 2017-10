Ponen en riesgo sus dientes por gingivitis

Hasta ocho de cada 10 adolescentes y adultos corren el riesgo de perder piezas dentales a manos de la gingivitis, una enfermedad de la boca que daña las estructuras que soportan los dientes, alertó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el área médica de esta institución, esta afección consiste en un proceso inflamatorio, infeccioso y degenerativo que en las etapas iniciales suele pasar inadvertido al ser asintomático, lo que disminuye la posibilidad de identificarla con oportunidad.Datos de la Subdirección de Epidemiología de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) indican que el año pasado, esta enfermedad fue en hombres y mujeres usuarios de los servicios estatales en Juárez el cuarto motivo más importante de consulta.Según este reporte de morbilidad elaborado por la Dirección de Prevención y Control de las Enfermedades de los SSCH, entre los hombres se contabilizaron 4 mil 981 casos y entre las mujeres, 9 mil 567, lo que suma en total 14 mil 548.María Eugenia Flores Martínez, odontóloga del Seguro Social, explicó que cuando no se diagnostica a tiempo provoca periodontitis, un padecimiento que produce la retracción de encías, movilidad y separación de dientes, así como dolor, hipersensibilidad, mal aliento y procesos infecciosos recurrentes.La especialista dijo que la boca es la cavidad más contaminada del cuerpo, hogar de una gran cantidad de bacterias que si no se retiran con correctas técnicas de cepillado dan lugar a la enfermedad.La gingivitis también puede aparecer por placa dentobacteriana y durante etapas de cambios hormonales como pubertad y embarazo, indicó.Odontólogos del Sector Salud coinciden en que la mejor forma de evitar la aparición de estos padecimientos es visitar al dentista cada seis meses y cepillarse correctamente los dientes.Los especialistas aconsejan a quienes sufren gingivitis mantener controlada la placa dentobacteriana mediante el uso de hilo dental, antisépticos, astringentes, enjuagues bucales y pastillas reveladoras de placa.Si este problema no recibe atención, las bacterias que viven en la boca pueden alojarse en órganos como el corazón, los riñones y el cerebro y provocar complicaciones graves que incluso pueden derivar en la muerte, señaló el IMSS.Entre las manifestaciones características de la gingivitis se encuentran, por ejemplo, encías rojas, hinchadas y sensibles que suelen sangrar al ser cepilladas, explican expertos.De acuerdo con el área médica de esta institución, esta afección consiste en un proceso inflamatorio, infeccioso y degenerativo que en las etapas iniciales suele pasar inadvertido al ser asintomático

