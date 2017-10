Balconea JMAS entre deudores a secretaria de Innovación

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) apercibió a Alejandra De la Vega Arizpe, actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado, a pagar un adeudo de casi medio millón de pesos por el servicio de agua potable en un predio de su propiedad localizado en Ciudad Juárez.La notificación se hizo a través del Periódico Oficial del Estado (POE), en la edición del sábado 28 de octubre de este año, donde se informa que tiene un adeudo por una propiedad que se encuentra a su nombre y/o de Francisco Moreno, localizada en la calle Miguel Ahumada 896 en la colonia Chaveña.“… Se les apercibe que disponen de quince días hábiles contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, para efectuar el pago correspondiente, apercibidos de que, de no hacerlo se continuará con el procedimiento de ejecución y remate de bienes de su propiedad”, dice el edicto de notificación de liquidación de crédito fiscal publicado por la JMAS en el que aparecen varios deudores.De acuerdo con el edicto, Alejandra de la Vega tiene un adeudo por falta de pago del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado del inmueble de su propiedad por un monto total de 453 mil 400 pesos.La cuenta por cobrar indica que por rezago del agua son 130 mil 476.66 pesos; 26 mil 263.08 por rezago de saneamiento; 2 mil 996.02 por rezago de derecho de extracción; 34 mil 930.20 por rezago de alcantarillado sanitario; 119.80 por ingreso varios; y 258 mil 614.16 por recargos.La funcionaria estatal dijo ayer que desconoce el adeudo y si la propiedad se encuentra a su nombre, pero aseguró que revisaría esta situación y, de confirmarse, está dispuesta a pagar sin solicitar un descuento para evitar un conflicto de interés.“En las propiedades que tengo todos pagamos los servicios que usamos, si esta es una propiedad mía, que hay que verificarlo, haré exactamente lo mismo de ir a pagar el adeudo que se tenga sin solicitar ningún descuento, porque eso sí sería conflicto de interés, buscar, solicitar descuentos por mi posición”, afirmó.Consideró que todos los usuarios deben pagar el servicio, pero comentó que “a cualquiera le puede pasar” tener un adeudo.“Siempre las deudas que tengo las he enfrentado y voy y las pago… si es deuda mía haré exactamente lo mismo, iré y la pagaré”, reiteró.Sobre Francisco Moreno, a quien la JMAS identifica también como propietario del bien inmueble, Alejandra dijo que no lo ubica, que sólo conoce a una persona con el mismo nombre y es el director del Fideicomiso Ah Chihuahua, a quien conoció al asumir la Secretaría de Innovación.En el Registro Público de la Propiedad aparece una finca a nombre de Alejandra de la Vega con el mismo domicilio por el que la JMAS hizo el requerimiento de pago.La propiedad con el número de inscripción 0448, folio 024, libro 1748 se encuentra a nombre de la secretaria estatal, a quien se le adjudicó en 1989 mediante un juicio sucesorio intestamentario en el que aparece como contratante Elías Moreno Silva.En el predio ubicado entre las calles Miguel Ahumada, 5 de Febrero y Mauricio Corredor, operó anteriormente una estación de gas que se encuentra abandonada, pero la propiedad está completamente bardeada y cerrada con candado.La JMAS publicó este fin de semana en el POE dos edictos para requerir el pago a poco más de 200 deudores, entre los que también aparece Guadalupe Arizpe y de la Maza, mamá de Alejandra de la Vega, por una cuenta que corresponde a un domicilio ubicado en avenida Tecnológico sin número, identificado sólo con el lote 3 y 4 en la manzana 3 en la colonia Colonias de Juárez.En la propiedad en la que se menciona como propietario a José Galindo se registra un adeudo de 83 mil 252 pesos.El organismo operador del agua específica que entabló estos procedimientos administrativos de ejecución en el ejercicio de las atribuciones fundadas en la Ley del Agua del Estado, así como en el Código Fiscal para el Estado.

