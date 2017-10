Aguas negras inundan escuela

Cargando

Cerca de un millar de alumnos pertenecientes a la Escuela Primaria Federal El Nigromante perdieron ayer un día de clases luego de que su recinto de estudios quedara sumergido en aguas negras.La situación se reportó en las primeras horas del pasado domingo, cuando trabajadores contratados por la institución para impermeabilizar los techos se encontraron con que todo el plantel se encontraba inundado de aguas residuales.“No es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que las otras veces hemos estado aquí trabajando cuando vemos que el agua negra empieza a brotar. Esta vez era fin de semana y si no hubiera sido por los que vinieron a impermeabilizar quizá hubiera sido peor”, dijo Adriana de Canini, directora del turno matutino.Indicó que empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) todo el domingo estuvieron haciendo labores de desfogue, mientras que ayer los padres de familia fueron convocados a apoyar en la limpieza.“Los padres y maestros estuvimos trabajando lo más rápido posible porque queremos que mañana (hoy) los niños vuelvan a clases”, expresó la directora del plantel ubicado en el fraccionamiento Villa Colonial, en el surponiente de la ciudad.La JMAS, a través de un comunicado, informó que la inundación fue provocada por un problema en el drenaje, debido a un taponamiento de azolve y basura en la red.Afirmó que el domingo acudió personal del departamento de Alcantarillado a realizar sondeo en la línea general, dejando el problema solucionado.Sin embargo ayer se reportó un problema de agua residual en las instalaciones de la institución educativa ya que emergió por los registros internos.Personal de la descentralizada acudió nuevamente para limpiar utilizando equipos de inyección y succión Vactor en la red general y dentro de la escuela se desalojó el agua acumulada con una motobomba.Una vez desalojada el agua residual, se procedió a la aplicación de cloro para la desinfección de las áreas afectadas.De Canini aseguró que cada ciclo escolar se inundan al menos seis veces y que esta es la primera que el agua logra un nivel que impide el desarrollo normal de las clases.La pestilencia obligó a los maestros y voluntarios de limpieza a portar mascarillas mientras que con agua, cloro, mangueras y otros utensilios buscaban librar las paredes y el piso del fango.Entre lo afectado se encuentran unas bodegas en donde guardan diversos materiales y mobiliario, que debido a lo cotidiano de las inundaciones los docentes tienen la precaución de colocar sobre mesas o estantes para que no toquen el suelo.La JMAS hizo un llamado a los ciudadanos a no tirar basura en las calles ni arrojar en las redes de alcantarillado, pues esto evita que el agua residual siga su cauce normal.Canini solicitó a las autoridades resolver esta situación del azolve, pues, dijo, no sólo afecta a los niños mientras están en la escuela, sino también en sus casas pues la problemática se da en todo el fraccionamiento y áreas aledañas.La primaria se ubica en el cruce de la avenida Santos Dumont y Paseo de La Plaza. Ha brindado servicio desde hace 30 años y tiene dos turnos en los que se reparten 940 alumnos. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.