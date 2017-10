En jaque Policías por ataques

Cargando

La reunión de análisis de seguridad que encabezaba ayer el gobernador Javier Corral Jurado aquí terminó en forma abrupta. El sonido de alerta de los radios Matra de al menos 16 elementos que custodiaban a los diversos jefes policiacos concentrados en el edificio gubernamental “Morelos” se escuchó fuertemente.“Qué estás haciendo. Muévelos”, gritó alterado a través del aparato de comunicación el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez, mientras corría a su patrulla para dirigirse a la avenida Tecnológico y calle Nuevo León; los oficiales de la unidad 655, Elizabeth Alfaro Loya, de 34 años, y Sergio Alberto Macías Holguín, de 40, eran atacados.Ningún otro jefe policiaco lo siguió.Al llegar al lugar encontró el cadáver de la agente Elizabeth junto a su patrulla, mientras que una ambulancia trasladaba a Sergio Alberto a un hospital particular, donde murió.Apenas tres horas antes Realivázquez Domínguez aseguraba que los agentes municipales estaban preparados para responder ante un eventual ataque, luego de las agresiones contra investigadores y un agente vial.“Estamos listos, estamos preparados para esta situación, esperemos que no se dé, el personal cuenta con su equipo, chaleco, sus armas en buen estado, municiones, estamos listos pero estamos en el análisis para que eso no suceda”, dijo poco antes de ingresar al encuentro interinstitucional.En Ciudad Juárez son 11 los policías asesinados en este año y el tercer ataque contra personal de una corporación policiaca en un lapso de 72 horas.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) lamentó ayer el asesinato de los agentes Elizabeth Alfaro Loya y Sergio Alberto Macías Holguín, adscritos al Distrito Sur.A cinco horas del hecho violento, la corporación emitió un comunicado en el que establece que este hecho “no se trata de un ataque directo a los elementos de la Policía ni a la corporación”.“Los preventivos atendieron un llamado de la línea de emergencia 911 en el cual reportaron que gente armada se encontraba por ingresar a una sucursal bancaria, ubicada en el cruce de las calles Tecnológico y Nuevo León, de la colonia Del Real”, cita el comunicado de prensa emitido la tarde de ayer.El reporte de hombres sospechosos y posiblemente armados frente al banco Santander ubicado en la colonia Aeropuerto llegó al Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) a las 12:35 horas, dijo el vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Figón.“Al lugar acudió la unidad 655 del Distrito Sur donde fueron sorprendidos por un hombre, mismo que al ver la presencia policiaca comenzó a realizar disparos al vehículo oficial logrando hacer blanco en la humanidad de ambos agentes”, agregó.Afirmó que el presunto homicida está plenamente identificado y a su vez se realizan operativos en coordinación con los tres niveles de gobierno para dar con su detención.“La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación y proporcionará la información al respecto”, dijo el portavoz.Dio a conocer que la agente Elizabeth Alfaro Loya fue dada de alta el 29 de septiembre del 2016, mientras que el oficial Macías Holguín ingresó el primero de diciembre del 2015.Agregó que los familiares recibirán todo el apoyo que, conforme a derecho, les corresponde, como son las becas escolares a sus respectivos hijos.Las cámaras de circuito cerrado del banco Santander captaron ayer la imagen de uno de los probables agresores de los policías cuando huía sobre la avenida Tecnológico en sentido de sur a norte.Exhiben video de supuestoatacanteA través de un video que fue proporcionado a El Diario se observa a un hombre delgado, con sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros, que lleva una pistola en la mano derecha mientras corre.El hombre de la imagen es uno de los sospechosos de atacar a dos policías, sin embargo, ninguna corporación ha revelado mayores datos en torno a la identidad y paradero de la persona que fue captado por las cámaras de seguridad.Testigos de los hechos narraron que otro hombre, al que describieron como alto, delgado y que vestía una camiseta color rosa, huyó corriendo por la calle Nuevo León en sentido de oriente a poniente y a mitad de la calle arrojó entre los autos el cargador de un arma corta.Luego dio vuelta hacia la calle Hidalgo, donde presuntamente pasaron por él a bordo de una motocicleta.“Oímos primero dos disparos seguidos y luego otros tres, ya cuando nos asomamos vimos que la policía estaba tirada en el piso y su compañero gritaba de dolor dentro de la patrulla. El primero que llegó fue una persona vestida de civil que pidió refuerzos”, narró un hombre que observó el ataque a menos de 50 metros de distancia.Luego, varios vecinos observaron al supuesto sicario que se deshacía del cargador del arma, el cual fue asegurado como evidencia por parte de los peritos especializados de la Fiscalía General del Estado.Los policías municipales acordonaron la escena del crimen alrededor de la avenida Tecnológico y la Nuevo León, entre las avenidas Centeno y Manuel J. Clouthier, ocasionando que cientos de automovilistas y peatones tuvieran que buscar vías alternas.El tráfico vehicular se torno caótico, incluso varios civiles hicieron funciones de tránsito para agilizar la circulación en las calles alternas.Minutos después llegó al lugar de los hechos el alcalde Armando Cabada, seguido por el fiscal Jorge Arnaldo Nava López y el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.A pesar de la fuerte movilización policiaca hasta el cierre de esta edición no se reportaba el arresto de los homicidas.De acuerdo con un seguimiento periodístico suman 11 agentes asesinados en lo que va del año: seis pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), tres eran de la Agencia Estatal de Investigaciones, un oficial pertenecía a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y otro más era jefe de custodios del Cerecito.De la reunión de seguridad, ningún jefe policiaco dio a conocer las conclusiones. (Staff/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.