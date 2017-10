Circula en redes video de asalto a una estética

Cargando

Un video que circula por las redes, muestra la forma en que dos hombres y una mujer, a punta de pistola, ingresan a un negocio de estética, ubicado en la avenida De las Torres para asaltar a clientes y trabajadoras.El material fue subido a Face-book la tarde del sábado con imágenes claras de los asaltantes y sus armas.Los hechos sucedieron en el negocio denominado “Gelish”, ubicado en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.“Mis hijas fueron víctimas de un asalto mando el video para que me ayuden a difundirlo. Gracias. Si encuentran documentos a nombre de carla araceli espinoza gutierrez y carmen Andrea Espinoza gutierrez (sic)”, escribe la persona que publica el video en su cuenta personal de Facebook.Hasta el momento se desconoce si las víctimas interpusieron una denuncia formal, además las autoridades nunca dieron a conocer el caso.En el video se ve cuando una mujer ingresa al establecimiento, seguida de dos hombres vestidos con sudaderas y gorra color negro.Aunque el video carece de audio, se entiende que los asaltantes dan instrucciones a las ocho mujeres que se encuentran ahí, para que les entreguen sus pertenencias.En la esquina inferior derecha se observa que una persona se resiste a entregar su bolsa y uno de los hombres se la arrebata a jalones.La mujer que apunta con su arma porta un vestido corto, chamarra azul y sandalias. En cierto momento parece cortar cartucho y apunta hacia las víctimas, quienes entregan a los delincuentes sus bolsas, dinero, celulares y todo lo de valor.Durante el amago, las víctimas agachan la cabeza para no ver a sus verdugos o se cubren con las manos la cara, como si recibieran la instrucción, incluso a dos clientas uno de los hombres les empuja la cabeza hacia el mueble para que se agachen.Una mujer que se encontraba al fondo del local, donde se encuentra el lavabo para pelo, se arrodilló y agachó en el suelo, hasta ese rincón se acerca uno de los asaltantes para despojarla.Mientras los asaltantes hacen lo suyo, la mujer armada cierra con llave el acceso al local, para que no salga nadie ni entre más gente.El documento fue grabado el pasado 28 de octubre a las 6:16 de la tarde y tiene una duración de 57 segundos, tiempo suficiente para que los ladrones lograran su cometido. Una vez que obtienen lo suficiente, salen del lugar sin que sean detenidos. (Javier Olmos / El Diario)

