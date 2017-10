Entre ‘brujas y muertos’ viven familias tradiciones

Mientras que este fin de semana monstruos y personajes populares en el colectivo salieron a las calles de la ciudad para celebrar el llamado Día de Brujas en bares y restaurantes, los siguientes días, recintos como panteones y parroquias estarán llenos de colorido y rezos por el Día de Muertos.Ambas tradiciones son inofensivas, según mencionan catedráticos y sacerdotes, y son parte de las actividades por medio de las cuales los fronterizos socializan con personas de esta localidad y de El Paso.“Como maestros tenemos que promover lo de nosotros, pero no tiene nada de malo que los niños pidan Halloween”, dijo Baltazar Sáenz, director de la Escuela Normal Superior José E. Medrano.En el nivel de educación básica, dijo que las actividades propias del Día de Muertos son herramientas indispensables para la formación.Lo anterior porque es importante reforzar y preservar las tradiciones del país, más cuando se vive en frontera y el país vecino tiene una influencia tan fuerte.Dijo que Ciudad Juárez vive una gran interacción con El Paso y muchas veces las tradiciones se pasan de un lugar a otro, lo cual es bueno, porque se conocen las culturas y se logra una convivencia familiar.“Sería erróneo levantar un muro y decir que ‘de allá no queremos nada’, porque esto es una interacción social natural, en la escuela nosotros fomentamos la cultura, pero esto también se debe hacer desde la casa”, dijo.El sociólogo y catedrático, Servando Pineda, dijo que ambos festejos conviven entre sí y que no se debe tratar como una competencia por saber cuál es más fuerte.“Es una ciudad fronteriza y poco a poco la costumbre se ha ido arraigando y las dos conviven. Es parte de la cultura; no es una competencia, sino que las dos son parte de nuestra identidad”, dijo.También mencionó que en los últimos años incluso se ha fortalecido el arraigo de la celebración mexicana, debido principalmente al interés cultural que tiene y que ha sido expuesto, por ejemplo, en películas y otras expresiones artísticas.“En todo caso, el reto es no sólo festejar el Día de Muertos, que en realidad tiene un significado muy profundo, sino también educar acerca del significado de los altares, de la catrina y darle un sentido. Esta celebración habla mucho sobre el pasado y el presente de México”, dijo.En ese contexto, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos recordó que la festividad del Día de Muertos tiene un sentido más espiritual, ya que involucra los afectos que las personas tienen por sus seres amados desaparecidos.“No hagan fiestas de Halloween, eso no es de nuestra cultura. Es mejor enfocarnos en el Día de Muertos. Hay que recordar a nuestros muertos, oremos por ellos, hay que recordarlos con agrado”, dijo.Agregó que como mexicanos, es importante hacerle honor a las fiestas nacionales, que además tienen un sentido espiritual como rendir tributo a los difuntos, en cambio, las fiestas del también conocido “Noche de Brujas” sólo se realiza por diversión y paganismo.“Hay que darle sentido a todo lo que hay con alegría, partiendo de la luz, de la alegría que vivimos”, dijo.Por su parte, el párroco de la Catedral, Eduardo Hayen Cuarón, dijo que celebrar Halloween no es un pecado, a través de su blog en línea, en donde en ocasiones anteriores el sacerdote ha instado a las personas a investigar sobre los orígenes cristianos de Halloween.

