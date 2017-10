UACJ, entre las mejores del país

Según indicadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es una de las mejores instituciones de nivel superior y de carácter público estatal que hay en el país.Lo anterior fue dado a conocer por parte de autoridades de la casa de estudios, quienes indicaron que estos indicadores no son un ranking como los que realizan algunas publicaciones de esta índole, sino que son datos que maneja la Secretaría.El director general de Planeación y Desarrollo Institucional, Ángel Gómez Martínez, dijo lo anterior ante los integrantes de los Consejos Académico y Universitario, en donde mencionó que se trata de los principales indicadores que maneja la SEP para determinar la entrega de recursos extraordinarios a las universidades públicas del país.En decir, no se trata de un listado en donde se ubiquen las instituciones calificadas, sino que son varias listas de rangos a calificar, en donde la UACJ destaca entre los primeros lugares de varias, aunque no detallaron cuántas instituciones se analizan.Por ejemplo, en capacidad académica, la UACJ se encuentra por arriba de la media nacional, dijo Gómez Martínez.En la evolución de la planta docente de la universidad ahora se tiene a la mayor parte del profesorado de tiempo completo con nivel de doctorado; según el indicador de la SEP la universidad está en el sitio número 13 a nivel nacional con más del 50 por ciento de sus profesores de tiempo completo con el grado de doctor.“La SEP no maneja rankings sino que utiliza otros instrumentos de medición como son estos indicadores para evaluar diferentes rubros de las universidades”, dijo.Gómez Martínez mostró las gráficas de los indicadores de la SEP que reúnen información de 2013 al 31 de mayo de 2017.En el indicador de profesores de tiempo completo con perfil deseable, la UACJ se encuentra en el lugar número siete a nivel nacional.En otro indicador de la SEP, la universidad está en el sitio 14 de profesores de tiempo completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores.En el rubro de los Cuerpos Académicos Consolidados se ocupa el cuarto lugar nacional.La universidad tiene el quinto lugar nacional en el indicador del número de egresados a tiempo y con registro ante la Dirección General de Profesiones y está en cuarto lugar por el número de posgrados que se encuentra registrados en el padrón Nacional de Posgrados de Calidad.Por su parte, el rector Ricardo Duarte Jáquez dijo que en estos indicadores no están incluidas instituciones como la UNAM, la UAM o el Instituto Politécnico Nacional, sino que son listados de universidades públicas estatales. (Karen Cano)

