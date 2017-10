Confunde a juarenses cambio de horario

Ciudad Juárez amaneció ayer con la misma hora que la Ciudad de México debido a la conclusión del horario de verano en el interior del país.Aquí varias personas se confundieron porque sus dispositivos móviles atrasaron el reloj en automático, una semana antes de tiempo.Esta situación, que desfasa a Juárez de Chihuahua, se debe a que algunos equipos como teléfonos, pantallas inteligentes y tabletas electrónicas están programados en el huso horario de las ciudades donde se terminó el tiempo de verano.Como los dispositivos atrasaron la hora a las 2 de la madrugada, la situación también confundió a quienes celebraban fiestas y reuniones.“Estábamos cantando y de repente mi hijo se puso a recoger la mesa. Se nos hizo raro porque pensamos que era la 1 de la mañana, pero eran las 2 porque los celulares se nos cambiaron, pero como no los habíamos estado usando, pensamos que todavía era temprano”, contó Adriana Manzano.También hubo quienes pensaron que en Juárez el horario cambiaba ayer y movieron sus relojes.Raúl Astorga, padre de familia, fue uno de ellos. “Yo sí pensé que se cambiaba este domingo”, dijo.“Se supone que con esta medida podemos dormir una hora más porque tenemos que atrasar los relojes antes de acostarnos y así lo hice con los de la casa. Por eso esperaba sentirme más descansado, pero no lo sentí porque aquí realmente no cambió”, comentó.En Ciudad Juárez, así como en otras localidades fronterizas, el horario de invierno entrará en vigor hasta el domingo próximo, 5 de noviembre, cuando mueve también su horario Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.