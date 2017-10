Pondrán en el Centro letrero de ‘Ciudad Juárez’

Además del letrero de “Yo amo a Juárez” que está sobre el corredor de la 16 de Septiembre y avenida Juárez, el Municipio colocará uno nuevo con todas las letras de Ciudad Juárez, dio a conocer el director de Planeación y Evaluación.Juan Enrique Díaz Aguilar explicó que el título se ubicará sobre la 16 de Septiembre y Francisco Villa, donde inicia el corredor peatonal de la zona Centro.Las 12 letras serán de color blanco, pero se convocará a artistas para que pinten cada una, como las bancas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, afirmó.Estimó que el letrero estará listo en diciembre, aproximadamente.Expuso que además en ese sector se realizará una reconfiguración vial de la Francisco Villa, entre 16 de Septiembre y Vicente Guerrero.“Está confuso ahí, no sabes si puedes dar vuelta, y se van a señalar cruces peatonales seguros”, mencionó.Dijo que ambos proyectos, el letrero y la reconfiguración tendrán un costo de un millón 200 mil pesos.Aparte, el director de Obras Públicas de la Frontera del Estado, Andrés Carbajal Casas, informó anteriormente que sobre la Francisco Villa se instalará una estación del transporte semimasivo para la segunda ruta troncal, enfrente de los patios de la antigua Aduana Fronteriza.Aseguró que la estación no afectaría al edificio histórico ya que se hará de cristal y armonizará con el inmueble.“El edificio no se afectará, viene a embellecer la propuesta, lo único que sobresale es una cúpula, tipo torre, de puro cristal”, declaró.En el lugar se encuentra una estación de la primera ruta troncal que nunca fue utilizada, pero se buscará integrarla a la segunda ruta para unir los transportes semimasivos.Junto con una reconfiguración vial de la Francisco Villa costará 1.2 mdp

