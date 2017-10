Amenaza de muerte a juez y a MP durante audiencia

Un integrante de la pandilla “Artistas Asesinos” amenazó de muerte a un juez de Control y a una agente del Ministerio Público (MP), en una audiencia donde el Tribunal autorizó un mes más para que la investigación continúe en contra de este reo en una de las tres causas penales que se le instruyen por el delito de homicidio.“Al cabo allá afuera las piedras rodando se topan. Pero más aún las balas los van a encontrar a ustedes allá afuera”, expresó Agustín Casillas Viay alias “El Black” mientras se dirigía al juez Ramón Porras Córdova y a la fiscal Ivonne Zubía.Esto sucedió la mañana del viernes pasado, cuando Casillas fue trasladado a la séptima sala de los juzgados locales a disposición del juez de Porras Córdova a quien se le asignó la diligencia solicitada por el MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).La diligencia era exclusivamente para que el juzgador analizara si era procedente prorrogar el período de la investigación complementaria en la causa relativa a un asesinato ocurrido el pasado 11 de marzo.Pero desde que Casillas Viay llegó al juzgado local estuvo alterando el orden y mostró su deseo por no estar presente en la diligencia.El juez le pidió al interno que se tranquilizara y le dijo que su presencia en el recinto obedecía a su derecho a audiencia. Sin embargo, Casillas no se calmó, empezó a discutir con un agente de la Policía Procesal y a gritar aunque la abogada defensora le dijo que con esa actitud no iba a lograr nada.“El Black” continuó gritando y lanzó la amenaza cuando el juez le ordenó al elemento de la Policía Procesal que lo retirara de la sala.Casillas Viay es el mismo interno que el pasado 4 de julio –cuando fue vinculado a proceso penal por un homicidio– mostró mala conducta ante el juez Lorenzo Villar Chavarría e incluso en plena diligencia ofendió a un policía procesal, provocando que el juez “tronara” y visiblemente molesto afirmara que no lo intimidaban para resolver en contra de ellos.“A ver, permítame, aquí no puede estar haciendo eso, aquí no están en la calle… esas manifestaciones de falta de respeto hacia la audiencia y hacia este juzgador no incide en la forma de resolver. Estoy resolviendo en términos profesionales, con objetividad e independientemente de su comportamiento y de las agresiones que hagan esto no incide en mi juicio para resolver”, dijo en aquella ocasión Villar Chavarría.Agustín Casillas Viay fue detenido el pasado 27 de junio después de que disparó en contra del policía especial, Jaime Arce Tovar, en el interior de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Villas de Salvárcar. El oficial murió 36 días después de esa agresión.Además de Casillas, Erick Daniel Herrera Tagle apodado “El Carpes” también participó en el crimen del oficial. Al momento de esos hechos, ellos iban acompañados por Carlos Daniel Dávalos Marrufo, alias “El Ruso” y presunto sobrino de un narcotraficante del Cártel de Sinaloa así como por Juan Manuel Palomares Rodríguez, “El Tío Juan”.Al parecer ellos pretendían matar –en el interior de la sucursal– a un integrante de la pandilla “Los Mexicles”, pero el agente encubierto se adelantó disparándoles.Después de la aprehensión a Casillas se le acusó de otros dos crímenes. Uno sucedido el l 11 de marzo de este año en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Rafael Terrazas Cienfuegos cruce con la calle María Teresa Rojas de la colonia Carlos Castillo Peraza.Ahí fue ultimado el menor de 17 años Óscar Eduardo Urrutia Jiménez y resultó lesionado Alfredo Portillo Solís.A Casillas Viay también se le formularon cargos por un doble crimen registrado el pasado 9 de marzo en unas tapias domiciliadas en las calles Puerto de la Caoba y Puerto Anzio. Las personas privadas de la vida son María Teresa Sifuentes Ortega y a Óscar Hernández Valenzuela.