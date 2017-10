Colocan por Halloween adornos alusivos a violencia

Con motivo de la celebración de Halloween frente a uno de los antros del corredor comercial Gómez Morín fueron colocados dos vehículos chatarras con tres maniquíes en el interior que daban un aspecto macabro.Dos camionetas, una F-150 y una Suburban, fueron estacionadas sobre la acera utilizada por los peatones con el propósito de llamar la atención de los asistentes a las fiestas de disfraces, de los peatones y automovilistas que circulan por la vialidad.En uno de los vehículos se observa a un maniquí en el asiento del conductor mientras que otro muñeco se encuentra recostado aparentemente “encobijado” sobre el asiento del acompañante, mientras que en el segundo vehículo se encuentra un solo ocupante que sobresale por la ventanilla quien llevaba una camisa y con una botella de cerveza en la bolsa.Los vehículos se encuentran averiados y dan la impresión de que fueron incendiados creando un aspecto tétrico, oscuro que hace pensar en la muerte o en la violencia que vive la ciudad.Un peatón opinó que más que adornos de Halloween más bien parece una escenificación de ejecuciones.“Parecen escenas de violencia donde aparecen vehículos incendiados con personas ejecutadas o incineradas en el interior de las camionetas, de las que se ha hecho común observar en los diarios de poblaciones de Estado” comentó un lector de El Diario.“En una ciudad que está dolida por la violencia y tantos crímenes no es apropiado este tipo de escenificaciones, porque lastima más a la sociedad”, opinó una mujer.Señaló que no tiene nada de tradicional ni artístico como se acostumbra en Halloween y más bien es repulsivo.La tradición de Halloween ha sido adoptada por los habitantes de Ciudad Juárez desde décadas atrás, pero en la actualidad persisten opiniones divididas sobre si debe celebrarse o no, ya que hay quienes opinan que está supuestamente vinculada con el culto al demonio y otros se inclinan más por la celebración del Día de Muertos, que tiene un sentido más espiritual.

