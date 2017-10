Abortos espontáneos, complicación frecuente

Una semana después de que supo que una vida se desarrollaba en su interior, Elena notó un sutil sangrado que con el paso de los días se convirtió en una ‘terrible, inesperada y traumática premonición’.Fue un viernes, recuerda. Su ginecólogo le había dicho que no detectaba que hubiera un avance en el embrión. De hecho, ni siquiera alcanzaba a observar que el corazón estuviera formado, narra.El especialista ordenó entonces practicarle unos análisis para confirmar la noticia que ella, madre de otro hijo completamente sano, temía recibir.“Me dijo que detectaba que el embrión estaba completamente muerto”, cuenta la mujer de 25 años. “‘Lo que tú tienes es un aborto’, me dijo”.El testimonio que hoy relata Elena es el rostro de uno de los principales problemas que pueden experimentar las mujeres en las primeras semanas de su incipiente embarazo.Lejos de ser eventos aislados, los abortos espontáneos son una complicación frecuente que suele afectar al 6 por ciento de todas las gestantes en general, explica Luis Guzmán Villegas, director médico del Hospital de la Mujer.“Es un problema muy frecuente que en ocasiones puede generar otras complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de la mujer”, señala el ginecólogo. “Siempre tenemos contacto en consulta con una mujer que ha pasado por ese evento adverso”.En su última actualización, el Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de la Secretaría de Salud del Gobierno federal muestra que desde enero hasta septiembre del año en curso, mil 899 usuarias de los servicios estatales de salud en Juárez han sido referidas a atención especializada por encontrarse en un embarazo de alto riesgo.De acuerdo con la fuente, otras 26 han sufrido una emergencia obstétrica por preeclampsia y eclampsia y 62 más experimentaron hemorragias.El año pasado, las pacientes referidas por tener una gestación de alto riesgo sumaron 2 mil 260, indica esta base de datos.Guzmán Villegas sostiene que el síndrome de aborto en su conjunto suele ocurrir en las primeras 22 semanas del embarazo, lo que equivale a los cinco meses iniciales.Aun cuando todas las mujeres son susceptibles a sufrirlos, son las que viven con enfermedades concomitantes como las crónico-degenerativas y las autoinmunes las que se hallan en un riesgo mayor.“El embrión y el feto son sometidos desde el inicio de la gestación a un estado de estrés que puede desembocar en la pérdida. Mujeres con hipertensión arterial, asma, epilepsia, obesidad. Siempre tratamos de detectar todos esos factores para clasificarlas como mujeres que cursan por un embarazo de alto riesgo”, explica.Como no se hallaba en ninguno de esos supuestos, Elena se sorprendió al saber que había abortado espontáneamente.De hecho, asegura, la experiencia por sí misma significó momentos de angustia que se agravaron tras el legrado al que fue sometida, un procedimiento que sigue al aborto y consiste en extraer el producto de la concepción de la cavidad uterina para evitar futuras complicaciones.“Emocionalmente me generó un impacto muy fuerte”, reconoce Elena. “Es una experiencia traumática. El legrado es invasivo, pero hay algo peor: el estar en una sala de parto con muchas embarazadas sin que tú tengas nada. Te están retirando algo que pudiera haber sido un bebé y eso deprime”.

