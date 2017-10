Demuestran miles su devoción a San Judas

Cargando

Zury tiene apenas 1 mes de haber nacido, y ayer fue llevada hasta el templo de San Judas Tadeo, para dar gracias por haberle salvado la vida a ella y a su mamá, Julieta.“Mi mamá también siempre fue devota de San Judas y por eso ahora que nos vimos mal en el parto, le prometí que vendríamos cada día 28 de mes. Y aquí estamos”, dijo Julieta, quien llevó a la pequeña vestida como el santo.Acompañada del padre de la niña y de otros familiares, Julieta dijo que no sabrían hasta qué momento podrían cumplir la manda de ir de manera mensual, pero que esperaban hacerlo por muchos años.“Se siente muy bonito, y es muy milagroso. A veces es tardado y hay quien cree que no lo escucha, pero siempre somos escuchados”, dijo.Ayer, entre llantos, alabanzas, sonidos de tambores y el aroma de las enchiladas y fritangas, miles de fieles acudieron a los festejos por el santoral del patrono de las causas difíciles.Francisco Lazo, vicario permanente de la parroquia, explicó que no debe de confundirse a San Judas Tadeo, con Judas Iscariote.San Judas Tadeo fue también uno de los discípulos de Jesús, según las escrituras bíblicas, y era además familiar cercano de él, pues era primo hermano, explicó Lazo.Por otro lado, Judas Iscariote no es santo, y es conocido entre los fieles como el discípulo que entregó a Jesús para su crucifixión.Entre las diversas maneras en que los fieles le demuestran agradecimiento, más allá de las flores y veladoras, se encuentra el vestirse como él y acudir a misa. Ayer fue común observar niños y adultos portando una diadema con la flama que lleva el santo sobre la cabeza.Jessica Zapata, y su bebé Luna René acudieron vestidas como San Judas. Jessica dijo que su madre era devota, y que ella y sus hermanas crecieron con esa devoción. Ahora que ella también es madre, quiere inculcarle lo mismo a su hija.“Es el primer año que vengo vestida, pero siempre vengo caminando desde mi casa que está por la Casa de Piedra”, dijo Jessica apenas conteniendo la emoción y guardando para ella el favor que le cumplió, indicando que se trató de un caso de salud.Desde hace 33 años que esta kermés se realiza, cuando se fundó el templo en calle Valle de Juárez y Valle de Reyes.La iglesia recibe ofrendas todo el año debido a que los fieles acuden a solicitar la intercesión de San Judas Tadeo por causas difíciles, especialmente relacionadas con la salud y el trabajo.Mientras que ayer se realizó una procesión a los alrededores del templo, hoy los festejos siguen con misas a las 8, 10 y 11:30 de la mañana, y a las 5 y 7 de la tarde.La devoción es muy evidente a lo largo del territorio chihuahuense. Según datos de la Internet, se calculan más de 200 las capillas y oratorios a San Judas Tadeo en las carreteras de esta entidad, siendo al menos 20 de estos recintos los que cuentan con culto católico periódico. (Karen Cano / El Diario) [email protected] .diario.com.mx

