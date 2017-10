Alertan en Facebook por agresión sexual a mujer

El grupo denominado “Protocolo Alba Ciudad Juárez” alertó a través de su página en la red social Facebook una presunta agresión sexual contra una mujer y pide a la comunidad en general estar prevenidas ante este tipo de agresiones, particularmente al suoriente de la ciudad contra niñas y mujeres.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través del vocero Arturo Sandoval Figón, dijo que se sumará a la prevención de este tipo de ataques con mayor presencia policiaca en las zonas referidas por la víctima y solicita a los ciudadanos reportar a las personas sospechosas de haber cometido el ataque al número de emergencia 911.Ayer se buscó la versión de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), sin embargo, no fue localizada la portavoz, Silvia Nájera.El texto, que a siete horas de ser publicado, ya había sido compartido 89 veces, advierte a la ciudadanía en general, y en lo particular a los residentes del área de Juárez Nuevo, fue difundido con la autorización de la víctima, por lo que se reproduce.La ofendida salió de su domicilio rumbo a su trabajo en la sucursal Henequén de un centro comercial aproximadamente a las 15:00 horas, cuando un carro gris de cuatro puertas, tipo Honda se le atravesó en el cruce de las calles I. Hernández y J. Felipe Rico en Juárez Nuevo –a una cuadra del bulevar Zaragoza y calle Hiedra–, menciona la denuncia pública.“Del carro bajaron dos tipos encapuchados y a punta de pistola subieron a la víctima, el conductor no iba encapuchado pero la víctima no pudo verle el rostro. Sufrió violación, fue golpeada, le hicieron cortadas en el cuerpo y la aventaron en un terreno cerca de las segundas de la calle Lucero y los agresores se llevaron sus pertenencias”, cita la queja.La víctima acudió a Fiscalía –Especializada de la Mujer– en la cual interpuso la denuncia correspondiente. No ha quedado ahí, pues a los pocos días vio a un hombre rondando en su trabajo y traía su celular pero por el shock no pudo hacer nada.Ella comenta que volvió a ver el carro por la calle Hiedra y el conductor la observaba.El aparato telefónico robado fue usado para mandar fotos de la víctima y molestar a sus contactos, así como las redes sociales de la víctima.“Afortunadamente el aparato ya fue dado de baja, así como perfiles de Facebook”, menciona la denuncia.La víctima expuso en su centro de trabajo la situación que enfrentaba y pidió ser reubicada de turno pero se le negó, por lo que optó por renunciar.“También hemos recibido comentarios de personas cercanas que comentan que ese carro ha estado siguiendo a otras chicas por el mismo sector. Por favor, hay que dar máxima difusión a esta situación y tomen las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.

