‘Limpian’ de llantas la ciudad por cemento

Christie Zapata es norteamericana y vive en el kilómetro 29. Ayer, acompañada de toda su familia acudió al mediodía para cambiar menos de una docena de llantas por bultos de cemento. El objetivo no es obtener el material de construcción, sino limpiar la ciudad, relató la mujer, originaria de Los Ángeles, California.Ayer el Municipio realizó por tercera vez su campaña de canje de llantas viejas por sacos de cemento, como parte de la Feria Municipal de Servicios, realizada en el centro comunitario “José Refugio Sánchez” en el kilómetro 27.Zapata fue con toda su familia a terrenos baldíos cercanos a su casa para recolectar las llantas e intercambiarlas por cemento. Su esposo, mexicano deportado de Estados Unidos, opina que el material podría ser utilizado para hacer banquetas en su calle, una vía sin pavimentar.“(Vine a) ayudar con la limpieza de la comunidad. Nadie hace nada, tienen que entender que así como en el Centro, aquí también tienen seres humanos, seres vivos y es una cochinada que están viviendo porque nadie hace nada”, expresó.La mujer critica dos cosas: que la gente en México tire basura en la calle y que el dinero público no se utilice para resarcir las carencias que sufre la población que, como ella, vive en una zona de alta marginación.“Le comparas aquí y a mi país, allá que te ven tirando un papel y vámonos, es una multa; aquí uno ve hasta a los mismos policías tirando”, dijo.Claudio llenó su camioneta de 45 llantas viejas. Todas las recogió en un tiradero de la colonia San Francisco.Un amigo suyo lo levantó temprano y le platicó del canje. En dos horas habían recogido tantas llantas que su pick up batallaba con la carga.“Dije, si es cemento, vamos”, relató entre risas.Óscar y Gabriel Ramos, hermanos, decidieron recorrer el Camino Real, una vialidad que, dijo Óscar, está llena de basura y escombros que ahora le sirvieron para canjear por bultos de cemento, útiles para la construcción que realiza en su casa.En menos de 20 minutos, aseguró, juntaron 50 llantas. La cantidad era tal que, calculó, harían cuando menos otro viaje para obtener más cemento y de paso, limpiar la ciudad.Personal de la Dirección de Ecología del Municipio aseguró que hacia mediodía de ayer habían recolectado más de 6 mil llantas. (Itzel Ramírez / El Diario)

