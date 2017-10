Rastrean a asesinos de ministeriales

Los responsables del asesinato de los dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones son rastreados a través de un operativo especial, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).El vocero de la corporación en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba Valadez, dio a conocer que a 48 horas de la agresión han sido detenidas 10 personas en posesión de armas de fuego o droga.“Sin embargo, a estas personas no se les ha encontrado una participación directa en la doble ejecución, por lo que serán consignadas por la posesión de armas de fuego y/o delitos contra la salud”, dijo.Elementos de las diversas corporaciones policiacas están ‘peinando’ la ciudad en forma conjunta en busca de los probables responsables.Como resultado de este patrullaje, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reportó ayer el hallazgo de cuatro armas largas, una pistola tipo escuadra y más de 220 cartuchos útiles de diferentes calibres, así como 30 cartuchos percutidos calibre .30-30 milímetros.El armamento fue asegurado en la colonia Francisco Sarabia, cuando una mujer interceptó a los oficiales luego de observar las armas abandonado entre los arbustos.Se trata de tres rifles, uno calibre .30-30 milímetros, otro calibre .22 mm y uno más .50 mm, así como una pistola tipo escuadra 9 mm con un cargador desabastecido, 163 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, 17 cartuchos .30 mm, seis calibre .40 mm, seis .243 mm, 30 calibre .303 mm y 30 cartuchos percutidos .30-30 mm.Las armas fueron enviadas al laboratorio de Balística Forense para determinar si fueron utilizadas en homicidios en esta ciudad.La mañana del viernes los agentes Héctor Manuel Montañés Ríos, de 45 años, y Pedro Valadez Ríos, de 25, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, fueron asesinados en la colonia Praderas de los Oasis. Además una oficial resultó herida.Según las primeras versiones de compañeros, los agentes fueron “puestos” al parecer por elementos de la propia Fiscalía General del Estado.Hasta el cierre de esta edición el grupo especial conformado para realizar la investigación no había capturado a los responsables.Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía General del Estado, dijo ayer que aún era prematuro dar a conocer avances de las investigaciones, ya que el grupo especial estaba realizando la indagatoria correspondiente.La corporación se mantiene en alerta roja tras el ataque.La agente que resultó herida en el ataque contra sus compañeros fue reportada estable y el Ministerio Público está en espera de la autorización de los médicos para que rinda su declaración en torno a la agresión.La oficial, de quien se reserva la identidad por motivos de seguridad, sufrió un atentado el 28 de junio de 2010, cuando iba acompañada de una de sus compañeras de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales.Las dos agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora (PMI) fueron emboscadas en el crucero del bulevar Óscar Flores Sánchez y calle Montes Apeninos.En esa ocasión ambas oficiales repelieron la agresión. La oficial recibió nueve impactos de bala y una vez que recuperó su salud continuó laborando como agente investigadora e incluso ha participado en los operativos en la Sierra de Chihuahua.Compañeros de los agentes asesinados y la oficial lesionada expusieron que este tipo de atentados son reacciones a las que los investigadores y persecutores del delito están expuestos siempre.“Desde que inicias tu vocación sabes que corres riesgos y esto no siempre es valorado en su justa medida. Arriesgas la vida, la familia, arriesgas todo y un mal día un perfecto don nadie te arrebata la vida”, expresó uno de ellos.Ayer inició el servicio funerario para los dos agentes asesinados y hoy al mediodía los agentes serán despedidos con honores en un acto oficial en el que participará el gobernador Javier Corral.Los agentes allegados a las víctimas dijeron que confían en que los homicidas sean juzgados por lo que hicieron, ya que creen en la justicia y en Dios como la respuesta.“Ya son varios asesinados y no sabemos de quién nos debemos de cuidar, los mandos superiores nos piden que estemos atentos, pero en cualquier momento nos están ‘campaneando’ los malandros”, expresó un agente ministerial con nueve años de pertenecer a la FGE. (Staff / El Diario)

