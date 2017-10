Aplauden cierre del Fich

La música trascendió fronteras y viajó sin documentos a través de las interpretaciones del centenar de músicos y cantantes que componen la orquesta binacional The Bridge.Dirigidos por la mano del maestro James Welsch, anoche en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte, la agrupación sinfónica puso punto final a la decimotercera edición del Festival Internacional Chihuahua.Los talentos de 170 niños y jóvenes —mexicanos y estadounidenses que oscilan entre los 6 y 21 años— dieron muestra de que para la música no existen idiomas, diferencias políticas, muros e incluso barreras generacionales, ya que la concurrencia en general, se emocionó de principio a fin durante el concierto.A pesar del fresco de la noche —18 grados centígrados— la calidez que el público brindó a los integrantes de la orquesta se sintió en el ambiente y abrigó en todo momento las interpretaciones de los jóvenes músicos y cantantes.“Estoy convencido de que el poder de la música es capaz de congregar a la gente, no importa donde vivas, de donde vienes. Tenemos en común la música, ellos —los niños de la orquesta— tienen en común la música, este proyecto no es Estados Unidos, no es México, es algo único y que tenemos que celebrarlo, dijo el director de la orquesta binacional James Welsch, minutos antes de subir al escenario, donde compartió la dirección del grupo con Jove García, titular de la Orquesta Sinfónica esperanza Azteca de Ciudad Juárez.En el transcurso del concierto, el público asistente disfrutó de un repertorio conformado por una colección de piezas clásicas y de música popular mexicana.The Bridge es el resultado de una iniciativa del patronato de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, que propuso al programa de instrucción musical para niños y jóvenes EPSYO (El Paso Symphony Youth Orchestra), trabajar en conjunto para la creación de una orquesta binacional.El público hizo regresar en dos ocasiones a los directores de orquesta, quienes no dudaron en satisfacer la petición con “México Lindo y Querido”.A través de una trágica y bella historia de amor, el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda cerró su telón para culminar con los eventos multidisciplinarios del Fich.La ópera “Madame Butterfly” logró traspasar las barreras del idioma y transportó al público fronterizo a Nagasaki, Japón, lugar donde se desarrolló la obra de tres actos cantada en italiano.El montaje, completamente mexicano, fue representado por la Compañía de Ópera y la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihua-hua, mientras que la producción estuvo a cargo del tenor chihua-huense José Luis Ordóñez.

