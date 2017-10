Adelantan visita a sus difuntos

Cargando

Antonio Ibarra, de 80 años, perdió a su mamá Concepción Rivas hace 3. Al ser hijo único, es el encargado de mantener en buenas condiciones el sepulcro donde descansan sus restos.“Yo no le voy a poner nada costoso hasta que pasen las fechas. Porque si no se los roban y los tiran o se los ponen a sus familiares”, dijo el hombre.Él fue uno de los visitantes que comenzaron ayer con las celebraciones por el Día de Muertos este año. Lo anterior, en el Panteón Tepeyac.Bajo la luz del sol de las 2 de la tarde, el hombre limpiaba la tumba cubierta de flores sintéticas. Sabe que los terrenos del camposanto son una constante lucha contra el vandalismo y los ciudadanos que tiran basura.“Si cada uno de nosotros que tenemos familiares aquí, mantuviéramos limpio el lugarcito, todo estaría muy limpio”, dijo.Es por eso que acude cada que puede, además aseguró que su único consuelo es saber que su mamá no murió de enfermedad sino por la edad, pues ya tenía 97 años.“Nunca la abandoné ni ella me abandonó a mí. Desde que vengo entrando al panteón siempre que vengo le voy diciendo ‘aquí estoy’”, relató.El panteón Tepeyac, ubicado en la colonia San Antonio, es uno de los más viejos de la ciudad.Uno de los administradores, Narciso Vargas, dijo que a través de los años ha cambiado mucho la dinámica dentro del recinto. Lo anterior, debido a que ya es más frecuente encontrarse con personas que profanan las tumbas, que tiran basura y que realizan otras vejaciones.Según su percepción, esto sólo demuestra que las personas ya no respetan los lugares de descanso de los fieles difuntos.“Yo me acuerdo que antes si un niño se subía a una tumba, los papás lo regañaban y lo bajaban inmediatamente. Ahora vemos que vienen y andan corriendo y saltando, los adultos vienen a hacer brujería, los que limpian la tumba de sus seres queridos cambian el montón de un lado a otro”, relató.A pesar de no ser un recinto público, desde hace tiempo que el Municipio les ayuda con las labores de recolección de basura y escombro. De esta forma unen esfuerzos para mantener el recinto lo mejor posible.Datos periodísticos señalan que el recinto está en labores desde 1924, sin embargo, Narciso aseguró que casi nadie viene a visitar a aquellos que fueron sepultados antes del año 2000.“Es bien evidente después del día de muertos. Uno pasa por las hileras de tumbas, y de unas 40, sólo cinco tienen flores”, lamentó.En los próximos días se espera que éste y los otros 18 panteones que hay en la localidad se llenen de visitantes.En total son 19 panteones, tres municipales, ocho concesionados a Ejidos, siete privados y uno histórico.En total son19,municipales,de ejidos,privados yuno histórico

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.