Entran hoy en vigor nuevas multas de Tránsito

Las reformas realizadas por el Cabildo al Reglamento de Vialidad y Tránsito en el Municipio de Juárez para bajar el monto de las multas que aumentaron en septiembre hasta en más de un 800 por ciento, se publicaron ayer en el Periódico Oficial del Estado.Con la publicación del acuerdo aprobado el miércoles por el Ayuntamiento, hoy entró en vigor el nuevo tabulador para infracciones como usar teléfono celular al conducir, no traer licencia, pasarse una luz roja y no respetar un alto, que se quedaron con costos elevados.El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez dio a conocer ayer a través de un comunicado de prensa que con esta modificación se atendió el compromiso con la ciudadanía de brindar un reglamento vial y dar seguimiento a las peticiones realizadas después de que se conocieron los aumentos.Las reformas al reglamento fueron aplicadas en los Artículos 2, fracciones 30, 31 y 60; 119; 169; 175, fracción 3 y 4; 203; 208; 209; 211; 213; 226 y la adición del Artículo 209 bis, al Reglamento de Vialidad.Con ellas, se informó, quedaron sin efecto los incrementos en infracciones autorizadas el 28 de agosto, pues el Cabildo aprobó sustituir el tabulador por el que estaba incluido en el reglamento emitido en marzo de 2015, con lo que disminuyeron las sanciones pecuniarias.De esta forma se modificaron las sanciones para motivos de infracción como utilizar el celular el conducir y no contar con licencia de conducir de 15 a 16 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que equivalen de mil 132 a mil 207 pesos cada una.Por exceso de velocidad y omitir un alto gráfico o luz roja la sanción quedó de 10 a 11 UMAs, que equivalen de 754.9 a 830.39 pesos.En el caso de la falta de licencia de conducir, la infracción se cancelará si el ciudadano acude a las oficinas de Tránsito con el documento correspondiente en los 15 días siguientes a la emisión de la multa.El reglamento también incluye un descuento del 50 por ciento en infracciones leves para las multas que sean cubiertas en los primeros 15 días naturales a la expedición de la infracción, con excepción de las infracciones graves, como omitir un alto gráfico o una luz roja, darse a la fuga, caída de una persona, choque, muerte por accidente, exceso de velocidad y utilizar el celular o cualquier aparato electrónico al momento de conducir.• Utilizar el celular• No traer licenciaDe 15 a 16 UMAs1,132 a 1,207 pesos• Exceso de velocidad• Omitir alto gráfico o luz rojaDe 10 a 11 UMAs754.9 a 830.39 pesosEn el caso de la falta delicencia, la infracción secancelará si el ciudadanotramita el documentoen los 15 días siguientes

