Acribillan en vivienda a dos hombres

Dos hombres fueron acribillados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Los Alcaldes, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Versiones de testigos recabadas en el lugar indican que los hombres armados llegaron hasta la casa en las calles Humberto Lezama Gil y Bernardo Norzagaray, e ingresaron a punta de pistola hasta encontrar a dos hombres que departían con su familia.Los hombres armados no tuvieron ningún problema en actuar frente a mujeres y niños.Tras ubicar a su objetivo dispararon y luego huyeron del sitio.“Se escucharon varios balazos y luego vimos correr a un chavo con rastas, que luego se perdió por calles al sur”, dijo un hombre que fue testigo involuntario del doble crimen.Las víctimas quedaron en el patio de la vivienda, en cuyo exterior se encontraba una camioneta pick up Chevrolet de reciente modelo y una Ford Escape gris.Hasta el lugar llegaron policías estatales y municipales, quienes entrevistaron a los vecinos, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogieron evidencias dejadas en el lugar.Hasta el cierre de esta edición, la FGE no proporcionaba información en torno al hecho violento.Datos oficiales de la institución establecen que en el presente mes han sido asesinadas 57 personas. En el año se han registrado 597 asesinatos, 72 de las víctimas pertenecían al género femenino.Las estadísticas oficiales muestran un incremento del 24 por ciento comparativamente al índice de homicidios registrados del primero de enero al 31 de octubre del 2016, que reportó 452 crímenes; un aumento del 53 por ciento en el mismo periodo del 2015 que registró 278 asesinatos y del 37 por ciento comparativamente a las 375 muertes violentas reportadas en el 2014.

