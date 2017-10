Celebran triunfo diplomático por El Chamizal

La entrega física de El Chamizal hace 50 años, fue considerada por la cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Daria L. Darnell como el inicio en esa fecha de una nueva era de cooperación bilateral de México y Estados Unidos.Darnell participó junto con la esposa del alcalde de El Paso, Texas, Adair Margo, en el evento conmemorativo de la entrega de El Chamizal.“Al recordar el éxito diplomático de la convención de El Chamizal reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para garantizar un futuro próspero y seguro para nuestros países”, expresó Darnell.Por parte de las autoridades mexicanas asistieron el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez y Jesús Luévano Grado, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).Corral Jurado expresó que Chihuahua además de ser grande en geografía, lo es en su aportación a la historia de México, donde a través de este logro diplomático nos dejó la enseñanza de que es posible solucionar las diferencias a través del diálogo y sobre todo en paz.El presidente Armando Cabada Alvídrez dijo que se está celebrando una lucha diplomática que marca la historia de México por recuperar un territorio sin disparar una sola bala y usando el diálogo para establecer una medida de negociación donde prevaleció la justicia.“Muchas personas que no conocen la región Juárez- El Paso, pueden no entender la convivencia tan estrecha entre los ciudadanos de ambos lados de la frontera, y al no conocerla carecen del panorama total y afectan la buena vecindad entre las dos ciudades tomando decisiones que no son congruentes con la vida de esta zona”, expresó.Luévano Grado realizó una reseña histórica de la reunión realizada en esta ciudad –el 28 de octubre de 1967– de los presidentes de México y de los Estados Unidos, Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson, para efectuar la ceremonia de transferencia física de ese territorio de El Chamizal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.