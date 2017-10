Alertan sobre proliferación de falsos cirujanos plásticos

Cirujanos plásticos alertaron a la población sobre la proliferación en la ciudad de médicos que llevan a cabo operaciones estéticas sin preparación para realizar liposucciones, aumento de senos, cirugías cosméticas y procedimientos quirúrgicos afines.“Hay mucha gente que está haciendo operaciones sin tener los estudios, los certificados ni las licencias”, comentó el cirujano Fernando Martín Gamboa López. “Esto está trayendo muchas complicaciones y problemas que después no tienen solución”.Aun cuando aclaró que no se trata propiamente de una usurpación de profesiones, Gamboa López dijo que hay quienes suelen hacer operaciones y anunciarse como cosmetólogos estéticos o médicos esteticistas.“Esa gente se escuda en estos tipos para operar”, señaló. “Hay médicos generales que se dedican a hacer operaciones. Son gente que no ha estudiado y no tiene ni la preparación para hacer eso. Sí es muy común aquí en Juárez.Esta advertencia surge en el marco de la unificación de los profesionales de esta rama en torno a una nueva agrupación denominada Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos del Estado de Chihuahua.Gamboa López, integrante de esa organización, explicó que, a partir de ayer, todos los especialistas en cirugía plástica del estado que cuentan con certificaciones están reunidos en ese núcleo de especialistas.De acuerdo con él, en el pasado existían dos colegios que hoy se convierten en uno solo que concentra a los más de 40 expertos que ejercen en la entidad.“El mensaje que se quiere dar a la población es que se operen con quienes estén certificados. Con eso, el riesgo de complicaciones disminuye y la posibilidad de un buen resultado es mucho mayor que si la gente se opera con médicos que no han cumplido ni los estudios ni los requisitos para su preparación”, indicó.El cirujano plástico, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, informó que el presidente del nuevo colegio será Saúl Laurencio Delgado Gardea, quien también forma parte del Consejo.

