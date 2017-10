Minimiza Cabada la violencia en Juárez

Cargando

La violencia en Ciudad Juárez no ha alcanzado los niveles de otras ciudades, consideró el alcalde Armando Cabada al ser cuestionado sobre el incremento en los homicidios y los ataques a elementos de seguridad pública.“El problema está muchísimo más grave en otros lugares, Tijuana por ejemplo lleva más de mil 400 ejecuciones este año, no me voy a comparar con ellos, no me interesa escudarme en eso, pero a pesar de las cosas como están en el resto del país, la contingencia en Juárez está diferente”, contestó Cabada a la pregunta de si existía una situación de alerta en el Municipio.El alcalde consideró que en la situación de violencia en la ciudad no puede compararse a la de años anteriores y que hay zonas del país que no han superado los picos de inseguridad.“No hay el reflejo que hubo en el 2010, por ejemplo, de lo que aquí ocurría y ocurrió en otros lugares como lo que está pasando en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Juárez no es eso, no son aquellos tiempos y allá sí”, aseguró.Aunque han aumentado los homicidios en Juárez, que no se haya llegado a los niveles de otras ciudades, es un indicativo del éxito de la estrategia de combate al crimen organizado, consideró Cabada.“Estamos conteniendo de manera mucho más eficiente la violencia en comparación, obviamente, con otros municipios que se pueden comparar con Ciudad Juárez”, manifestó.Detalló que en la semana se reunió con el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, quien para el alcalde ha sido el canal para conectarse con dependencias de seguridad pública federal.Acciones de inteligencia con grupos especiales de la Procuraduría General de la República, dijo Cabada, son algunas de las acciones que desde la Federación se han destinado para Juárez en el combate a la inseguridad.Las reuniones en la capital del país, informó, han tenido también el objetivo de asegurar recursos federales en el presupuesto para el próximo año, siendo pavimentación y construcción de puentes las obras más urgentes, dijo.Con el objetivo de asegurar el presupuesto, Cabada ha sostenido reuniones con todos los legisladores, incluida la actriz Carmen Salinas.“Tuve la oportunidad de reunirme con varios diputados, se han comprometido con Juárez, no con Armando Cabada, trataré de meter la mayor cantidad posible, por eso les digo que nos reunimos hasta con Carmelita Salinas”, mencionó.Dijo que la cantidad que se logre aprobar de recursos federales para el Municipio dependerán de las gestiones realizadas por su gobierno.Aunque se quejó de que no existan legisladores que, como él, hayan llegado por la vía independiente y puedan defender sus propuestas.“Un gobierno independiente como el de nosotros no cuenta todavía con representantes independientes en el Congreso de la Unión ni en el Senado de la República, pueden cambiar las cosas en la próxima legislatura”, vaticinó.