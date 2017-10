Acuden a Shriners como última esperanza

Cargando

En apenas dos horas la organización Shriners Camino Real encontró a más de 60 niños con problemas ortopédicos de los que muchos podrán acceder a una cirugía o tratamiento de forma gratuita.Shriners es una serie de clubes de carácter mundial –de los que en Juárez hay dos– que se dedican a atender a pequeños con distintos padecimientos sin ningún costo para sus familias.David Gamboa García, presidente de la división Camino Real, que ayer reanudó sus actividades en Juárez, explicó que aquellos que ameriten atención médica de tercer nivel serán remitidos al hospital de la organización en la Ciudad de México.“Hay casos muy complicados y que parten el corazón”, reconoció el representante. “Se va a hacer todo lo posible para que ellos tengan la mejor condición, pero hay casos en los que ya la mano del hombre no puede hacer nada”.La clínica reunió ayer a decenas de familias como la de Nayeli García, una madre de 31 años que llevó a su hija Gretel, de casi dos años, con la esperanza de que la seleccionen para corregir la espina bífida de la que su pequeña sufre.“Espero que me ayuden con ella”, dijo. “No hay un dictamen certero que me diga qué se lo provocó, pero al parecer se debió a la falta de ácido fólico”.De acuerdo con Gamboa García, entre los problemas más comunes que los Shriners suelen revisar están la displasia de cadera, la espina bífida y el pie equinovaro.Apenas en julio, los Shriners inauguraron su Clínica de Diagnóstico por Ciudad Juárez, que funciona en la estación central de Bomberos, situada en la avenida Heroico Colegio Militar.Esta agrupación interrumpió sus actividades en Juárez luego de la violencia que azoló la urbe en 2008.De acuerdo con Gamboa García, aun cuando hacia 2009 los Shriners ofrecieron sus servicios en la ciudad, en los años siguientes falsos voluntarios que afirmaban pertenecer a la organización comenzaron a lucrar.“En el lapso en el que no estuvimos presentes estuvieron lucrando con nuestra labor. Estuvieron cobrando por canalizar a los hospitales Shriners en Estados Unidos y México.“Estos grupos operan hacia Palomas, Ascensión. Ahora, nuestra apuesta es recuperar a esas personas ávidas de este servicio sin cobro alguno”, dijo.Las personas que deseen comunicarse con ellos pueden visitar la página web caminorealshrineclub.com. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.