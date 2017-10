Llevan ante Tribunal a presuntos atacantes de municipales

Los dos hombres que el martes pasado presuntamente atacaron a balazos a policías municipales fueron puestos ayer a disposición de un Tribunal de Control acusados del delito de homicidio en grado de tentativa y también portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.Los acusados son los hermanos Ever Olincer y Jesús Manuel Flores Rivera, quienes rindieron declaración ante el Tribunal para afirmar que son inocentes y nunca les dispararon a los agentes.Explicaron que son jornaleros y llegaron a Ciudad Juárez la madrugada del sábado 21 de octubre provenientes de Delicias para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos, y estaban esperando el momento para que los “coyotes” los llevaran, pues un familiar ya había acordado pagar unos mil 700 dólares por cada uno.Pero el martes 24 de octubre seguían en una casa de seguridad en el poblado de San Agustín y a las 10 de la noche escucharon las sirenas de las patrullas y vieron una polvareda, por miedo decidieron salir del inmueble y después de que caminaron unos 20 metros los detuvieron.“Eran muchos oficiales de Policía Municipal, muchos, sí eran bastantes y nos agredieron, nos golpearon y nos subieron a la camioneta y de ahí nos subieron para la loma, donde no había nadie y nos amagaron, nos amenazaron, nos pusieron una bolsa para la basura en la cabeza… me golpearon en las costillas y me bajaron mi ropa y me ponían el pie en mis partes, me maltrataban”, afirmó Ever.En su turno Jesús Manuel declaró lo mismo pero indicó que la casa de los “coyotes” estaba en el poblado de Loma Blanca e indicó que a él le pusieron una bolsa negra en la cabeza, le dieron cachetadas y golpes en el estómago.Ambos indicaron que los golpearon cerca de una hora y media y después los trasladaron a Ciudad Juárez a una estación policiaca donde los mantuvieron en el interior de un vehículo para seguir torturándolos.El agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso solicitó al Tribunal que se declarara legal el arresto y la retención de los hermanos Flores.Explicó que el 24 de octubre a las 5:50 de la tarde las unidades número 008, 617 y 011 de la SSPM estaba comiendo en puesto en la carretera Juárez-Porvenir a la altura del puente Yáñez, en el poblado de El Sauzal, cuando se acercó una persona que ahora tiene el carácter de testigo protegido, y denunció que varios hombres habían entrado a su rancho en el ejido San Agustín.Agregó que hombres en dos vehículos al parecer pretendían robar la cosecha de nuez, por lo que los policías acudieron al lugar.En el rancho, presuntamente dos hombres bajaron de un vehículo y uno de ellos disparó a los agentes para intentar huir a pie. Los oficiales resultaron ilesos.El fiscal refirió que la detención se formalizó a las 7:05 horas por parte de los oficiales de la SSPM y los sospechosos fueron entregados al MP casi 10 horas después.La juez determinó que la versión de los detenidos no está avalada con ninguna prueba, avaló el tiempo de arresto y pidió se aplicara el Protocolo de Estambul para saber si fueron torturados por los municipales.Además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los dos detenidos.bcarmonaredaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.