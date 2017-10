‘Lo perdimos todo pero estamos vivos’

Cargando

Jesús Manuel Martínez, de 51 años, apenas logró sacar a su madre de la casa, antes de que el patio frontal ardiera y arrasara con árboles, plantas, sillas, tambos de basura y el material de construcción que utilizaría para ampliar su hogar. “Gracias a Dios que estamos vivos, aunque lo perdimos todo”, dijo.El saldo de un incendio en un negocio de venta de todo tipo de maderas ubicado al suroriente de la ciudad, en la colonia El Papalote, dejó esa y otras viviendas aledañas siniestradas, a algunos con pérdidas materiales totales.Tras la tragedia, los vecinos del sector colectaban ayer entre las cenizas y el escombro todo el material que pudiera rescatarse, como fierro, principalmente, el que venderán para apoyar a los propietarios del negocio, otros se quejaban de lo ocurrido: “nosotros se los advertimos”.Jesús Manuel asegura que con anterioridad ya se habían quejado ante las autoridades municipales por la operación del establecimiento en esa zona. “Nosotros les dijimos que era peligroso”, aseguró.“Yo mismo le dije al dueño que no se acercara mucho para acá. Un vecino me advirtió que en caso de un incendio lo primero que se podía prender era mi casa”, agregó.Narró cómo sucedió todo. Cuando inició el fuego, trató de evitar con una manguera que las llamas llegaran a su casa, pero pronto se dio cuenta que el trabajo era imposible, mejor dejárselo a los bomberos y ponerse a salvo.“Nos hablaron de aquel lado, salimos, cuando ya estaban las chispitas cayendo. Fue cuando saqué a mi mamá y me regresé para sacar a mis perros, entonces ya por el patio me gritaron y me sacaron los policías municipales”, relató.Su casa queda prácticamente aledaña al lugar siniestrado.“Ahí estaba tupidito de paletas. Dónde está ese bulto –dice señalando un punto– estaban costales de leña que tenían para vender en diciembre; ya venía la lumbre pero fuerte, agarró las paletas que tenían de cerco y luego ya se vino todo para acá”, recordó.Otros entrevistados aseguraron que oyeron a los bomberos decir que al parecer el incendio había sido provocado, pues encontraron galones de gasolina en el terreno. Inclusive señalaron que el negocio era clandestino.La maderería se encuentra justo en un terreno que queda prácticamente encerrado entre las casas afectadas, en las calles Ejido Los Sauces y Ejido San Isidro.El siniestro se reportó alrededor de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana logró apagarse por completo, dijo el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza.El funcionario añadió que las causas todavía no han sido establecidas, aunque no puede descartarse que haya sido provocado, como dijeron los vecinos.Tampoco confirmó o descartó que el establecimiento operara en la clandestinidad. Dijo que van que pedir al propietario los permisos de funcionamiento o, en su caso, solicitarlos a la Dirección de Desarrollo Urbano, para poder actuar en consecuencia.Matamoros asimismo descartó que ya se hubieran recibido quejas por la ubicación de la maderería.El incendio causó mucha expectación en el sector la noche del jueves. La humareda alcanzaba varios postes de luz, hacia arriba, de altura, dijeron los vecinos al día siguiente.Durante la intervención, los bomberos subieron a las azoteas y desde ahí estuvieron combatiendo las llamas mientras que sus compañeros lo hacían a nivel piso tardando casi dos horas en controlar la situación.Uno los vecinos, Luis Martínez, dijo que alguien le avisó a su trabajo, en una maquiladora del sector, y pidió permiso para ir a su casa, para verificar que su familia estuviera bien, lo que, dijo, afortunadamente pudo constatar.Otro hombre que vive en la calle San Isidro, Juan Rivera, dijo que las llamas cruzaron la calle y alcanzaron el techo de su hogar y los bomberos se negaban a apagarlo, a menos que lograra arder con fuerza.“Tuvimos que apagarlo los vecinos y yo, con cubetazos, porque no iba a permitir que se quemara mi casa”, dijo.Los afectados mencionaron que el propietario se comprometió a pagar los daños a sus viviendas.Finalmente, Matamoros dijo que a más tardar mañana pueden tener el peritaje para establecer las causas. (Javier Olmos / El Diario)