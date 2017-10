Preocupa el conflicto a españoles aquí

Mientras crece la tensión en Europa por la independización de Cataluña, los españoles que residen en esta frontera ven el conflicto difícil y preocupante para los suyos.“Me duele lo que sucede en el país donde nací”, así describe lo que ve en las noticias Juana María Roncino de Orozco, una mujer originaria del País Vasco que radica aquí, en Juárez, desde hace 52 años.Aunque se dice mexicana, asegura que no deja de estar atenta a lo que sucede en España y en las regiones que se han proclamado autónomas, además porque viaja muy seguido a Europa.Estuvo en Barcelona el día del atentado, el pasado 17 de agosto de este año, refiere. Por eso opina sobre lo que acontece al otro lado del mundo, donde tiene familiares y amigos.“La independencia de Cataluña no tiene razón de ser, en un mundo globalizado los regionalismos son más fuertes, pero tengo un sentimiento muy nacionalista, muy español”, asegura.“Veo un problema sin sentido”, asegura al señalar que estas regiones han buscado independizarse en un momento de transición para el país español.“En la época de Franco, todas las regiones autónomas de España como Cataluña, el País Vasco, Navarra, Andalucía, no gozaban de ninguna autonomía; había una restricción enorme en cuanto a la utilización de los idiomas y dialectos de cada una de las regiones”, menciona.“Cuando viene la transición y que se unen varios partidos y se hace un consenso con una visión de futuro para España, empiezan a emerger las autonomías”. “No me parece que sea muy solidario”, apunta.Roncino de Orozco trabaja aquí como directora del programa Educación en Valores A.C.El gobierno español se preparaba ayer para retirar los poderes regionales de Cataluña después de que el gobernante catalán Carles Puigdemont puso fin a las esperanzas de celebrar elecciones anticipadas que podrían haber acabado con la peor crisis política del país en décadas.Eso, dijo Roncino de Orozco, tiene en incertidumbre a los españoles y a los mismos catalanes que viven en Juárez y que están inconformes con la proclamación de la independencia.“Sí causa incertidumbre a los catalanes que viven aquí, que he conocido, que están en contra de la separación de Cataluña”, afirma.

