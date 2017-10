A sus 15 años es madre soltera y desea superarse

Con un bebé de dos meses de edad, a sus apenas 15 años de vida, Vanesa Padilla Juárez se dispone a enfrentar la vida como madre soltera, seguir estudiando y esperar un mejor futuro para ella y su hijo.La adolescente acudió ayer al complejo gubernamental de Pueblito Mexicano, junto con un grupo de mujeres en condiciones similares, para recoger una beca de 850 pesos que le entregó la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) para que continúe la secundaria.Ella quiere alcanzar cierto grado académico, para conseguir un buen trabajo y darle a su bebé lo que necesita.Ayer, la SEyD entregó becas a 65 mujeres como Liliana Urbina –que fueron madres o se embarazaron a muy temprana edad– para evitar la deserción escolar, como parte del programa Promajoven.Este apoyo es para promover que aquellas muchachas que están embarazadas o son madres y han tomado la decisión de seguir estudiando y así se les apoya de alguna manera con un estímulo económico, expuso Judith Soto, titular de la dependencia estatal.La beca se entrega a las estudiantes que se encuentran en el nivel secundaria y que son menores de 18 años, además no importa su estado civil, se informó. (Javier Olmos)“La idea es que este apoyo les sirva para que no deserten y continúen estudiando y con este recurso económico puedan sufragar los gastos que les implica continuar en su escuela a pesar de su estado de embarazo o que tengan un hijo”, mencionó Soto.Vanesa se embarazó cuando cursaba segundo de secundaria; vive en la colonia Morelos Zaragoza; el padre de su hijo es un adolescente igual que ella y no viven juntos. Admitió que embarazarse a esa edad le ha resultado complicado para conseguir trabajo.“Es difícil pero uno tiene que salir adelante. (La beca) nos da un aliviane, pero dicen que es para que sigamos estudiando”, afirmó, aunque tampoco vio “del todo bueno” que las autoridades las llenen de apoyo porque, expuso, “hasta nos premian mucho por salir embarazadas”.Dijo que quiere llegar a la preparatoria y quizás a la universidad, sólo “si se puede; si no, no”.Promajoven entregó ayer 65 becas al mismo número de beneficiarias y corresponde a los meses de mayo a septiembre.Los requisitos para acceder a este beneficio es ser menores de 18 años, que no hayan concluido la secundaria, llenar la solicitud, presentar acta de nacimiento, la constancia de embarazo o acta de nacimiento de su hijo, así como una constancia de estudios, indicó la dependencia.Este apoyo se da durante la secundaria y hasta que la culminen, se informó. (Javier Olmos / El Diario)

