Inicia sindicato municipal expulsión de inconformes

La asamblea general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) aprobó por mayoría enviar a la Comisión de Honor y Justicia a los cuatro agremiados inconformes con los manejos de la mesa directiva.Los trabajadores son Mauricio Martínez Reyes, René Estrada Cabrera, Rigoberto Estrada Cabrera y Luis Enrique Cárdenas Anaya, quienes en días pasados denunciaron presuntas irregularidades de los líderes sindicales.La votación se llevó a cabo ayer en sesión extraordinaria a las 4 de la tarde en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hasta donde acudieron unos mil 200 sindicalizados de los mil 700 que hay en el Municipio.Los cuatro disidentes se hicieron acompañar del notario número 5 para que tomara fe de los hechos, mientras que el Sindicato llevó al notario 21.La mayoría de los agremiados alzó su mano como manifestación positiva para enviar a los inconformes a la comisión de Honor y Justicia, mientras que sólo unos 20 votaron en contra.La asamblea extraordinaria del SUTM se realizó a puerta cerrada en las instalaciones del gimnasio. No se permitió el acceso a la prensa.Antes de la votación tres empleados hablaron en contra de los disidentes, y acusaron a la administración municipal de querer dividir al Sindicato.“Ni la sociedad ni el alcalde tienen derecho a intervenir en asuntos que sólo nos competen a nosotros”, dijo uno de ellos.También tres empleados hablaron a favor, y uno de ellos pidió auditorías al SUTM, pero no hubo respuesta.Desde el exterior se escuchó “fuera, fuera, fuera”, cuando la mayoría de los sindicalizados votó a favor de enviar a los disidentes a la comisión de Honor y Justicia.Al final de la reunión muchos trabajadores se acercaron con el secretario del SUTM, Arturo Silva Doray Lícera para abrazarlo y felicitarlo por el logro obtenido.“Se turnaron a la comisión de Honor y Justicia en base a las denuncias que han hecho mil 243 trabajadores, se sintieron agraviados por las declaraciones que hicieron fuera de la asamblea”, explicó el secretario del Trabajo del organismo, Héctor Cano Villela.Dijo que la comisión escuchará los argumentos de los acusados y la asamblea general decidirá si los suspenden a los expulsan del Sindicato.Tras finalizar la junta los cuatro trabajadores recibieron un oficio de la Comisión de Honor y Justicia en la que se les notifica que tienen 12 días para dar contestación a cada una de las imputaciones realizadas en su contra.“Me da un poquito de impotencia y de tristeza porque la misma gente sabe que las cosas no se están realizando conforme a nuestros estatutos”, declaró Luis Cárdenas, uno de los enviados a la comisión.Otro de los inconformes, René Estrada Cabrera, dijo que lo único que piden es que la mesa directiva se maneje conforme a los estatutos, ya que aseguró se están violentando.“Nos están acusando de divisionismo, en ningún momento hemos caído en ese punto, queremos lo mejor para el Sindicato, pero también exigimos cuentas claras, que se nos de cada mes las cuentas claras de la tesorería, servicios médicos dignos”, mencionó.A su vez, Mauricio Martínez Reyes, negó que hayan violentado los estatutos, “ellos quieren desviar la atención por lo que estamos denunciando, por los desvíos que están haciendo, por el mal uso de los fondos que están haciendo de las becas”.Los disidentes aseguraron que presentarán su defensa ante la Comisión de Honor y Justicia “y tenemos fe que vamos a salir adelante”, manifestó Martínez. (Araly Castañón/ El Diario)

comentarios

