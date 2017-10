Proponen aquí simulacros de balaceras en escuelas

La implementación de simulacros por balaceras en la sierra de Chihuahua es una situación que podría replicarse a la brevedad en Ciudad Juárez, consideraron expertos en educación y cuidado infantil.Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente, dijo que es fundamental asegurar que personal especializado dé a los niños la preparación adecuada para simulacros, sin que se generen escenarios de pánico o caos.“Es muy importante sí hacerlo (los simulacros) por la situación de la violencia y no solamente en la Sierra, tiene que ser en todo el estado pero sí con personal muy especializado. Algo muy importante es la generación de estos espacios de ludoteca que puedan ir incidiendo a partir del juego en estos aprendizajes para que los niños puedan tener herramientas para cuidarse”, dijo Castillo.La socióloga se pronunció porque los simulacros, junto a otras políticas, se den en un enfoque de prevención y no como reacción.Castillo dijo que la falta de políticas de prevención ha incidido en casos como los más recientes de maltrato infantil en la ciudad, donde en menos de una semana dos niñas fueron asesinadas en el entorno familiar.“Los asesinatos de niños y niñas en las últimas semanas por hombres muy jóvenes, la pregunta es: ¿hace 10 años cuántos años tenían estos jóvenes?, estamos hablando entre 10 y 13 años. Ese es el reflejo de lo que no se atendió cuando debió haberse atendido”, aseguró.Consideró además que a pesar de que esas experiencias son lamentables, se vuelven necesarias en entornos de violencia, donde hay que proteger a la infancia.Asimismo, Clara Torres, de los Centros de Bienestar Infantil, criticó que la desatención de los gobiernos a la inversión social lleve a que se plantee la necesidad de preparar a los niños para hacer frente a balaceras.“(Los simulacros) lo tenemos que hacer pero como preventivo, que los gobiernos entiendan que no hay nada más importante que rescatar a los niños de ahorita para que no vayan a ser sicarios mañana… y no después andar bajando recursos para sacarlos de las cárceles, para sacarlos de la drogadicción y simulacros de balaceras con niños en la Sierra”, dijo.“Primero lo que tenemos que ver es que priorizar la seguridad de los niños es una obligación de todos, lo triste es que tengamos que llegar a esos extremos, eso sí es muy triste”, dijo.En un foro de consulta de la Ley de Centros de Cuidado Infantil, las expertas se manifestaron por la necesidad de realizar una revisión a las condiciones en las que operan estancias y albergues de niños. (Itzel Ramírez)

