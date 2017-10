Universidades se preparan para deportación masiva de estudiantes

Investigadores y maestros de universidades mexicanas y del exterior del país se reunieron en la localidad para arrancar con la Conferencia Anual de la Asociación Mexicana Para la Educación Internacional (Ampei).Esta vez, los temas de las diversas actividades giran en torno a la migración de estudiantes y científicos, y las condiciones de este fenómeno luego de que se fortalecieran las normas migratorias por parte del país vecino.“Nos consideramos listos para hacer frente en caso de una posible deportación masiva y para atender a los estudiantes con cursos incompletos que regresen a sus lugares de origen”, dijo al respecto Alejandra Orozco Irigoyen, vicepresidenta del Ampei y subdirectora de la Cooperación e Internacionalización de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Dijo que ayer celebraron los 25 años de la asociación, por lo que se invitó no sólo a los miembros de instituciones a nivel nacional, sino a universidades de Estados Unidos.Dijo que como encargados y responsables de la educación internacional existía la preocupación por las cuestiones migratorias, por los ‘dreamers’, el programa DACA, las migraciones en Europa y América Latina.“A través de las conferencias y páneles vamos a trabajar, no en crear políticas o revocarlas, sino a partir de ellas; descubrir qué vamos a hacer como universidades a nivel nacional, para seguir colaborando a nivel internacional”, dijo.Dijo que la intención de las instituciones del Ampei es darles cabida a todos los estudiantes que se encuentren en el vecino país o que hayan truncado su carrera allá.“Buscaremos que tengan la oportunidad de continuarlos. Hemos empezado ya a recibir gente. Todavía no empiezan las deportaciones, tendremos que esperar unos seis meses, pero ya estamos listos para canalizar y atender, buscarles un espacio para su adaptación social”, dijo.El encuentro reúne a 80 especialistas del área de movilidad académica de diferentes instituciones de educación superior del país y de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).La presidenta de la Ampei, América Magdalena Lizárraga, dijo que el objetivo del congreso es reflexionar hacia donde transitan las universidades en el rubro de la internacionalización y, aliados avanzar de manera más rápida y sostenible en el fortalecimiento de la educación en el país.Otros miembros participantes pertenecen a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Panamericana y Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras.La conferencia magistral estuvo a cargo de Brian Straight, de la Oficina de Asuntos Públicos del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, quien de entrada dijo que Ciudad Juárez es rico en el tema de la internacionalización con el cruce diario de estudiantes que van a formarse a los Estados Unidos.Las actividades seguirán en los siguientes días.

