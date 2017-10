Asesorará Municipio a artistas para reclamar caballos

Los artistas inconformes con el uso que se está dando a los caballos que pintaron y que ahora están en propiedad del exdirector de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, pueden pedir al Municipio que solicite su obra y formalizar la donación al Gobierno local, expuso el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Dijo que el Gobierno debió suscribir un documento oficial para recibir las esculturas en donación y registrarlos como patrimonio municipal.“Eso dio pie a que un exfuncionario los asumiera como propios”, mencionó.Dijo que si los artistas están en condiciones y en voluntad de seguir en la postura de que sus obras sean patrimonio municipal, pueden acudir al Gobierno para formalizar la donación y pedir la entrega al exfuncionario.El abogado del Municipio explicó que independientemente de que Villalba haya conseguido las donaciones cuando era funcionario, si los creadores de las obras tienen la intención de que pertenezcan al Gobierno local, deben acudir al Ayuntamiento.Manifestó que una vez que se haga el requerimiento de la entrega, y dependiendo de la respuesta de Villalba, se podría iniciar un proceso jurídico en contra del exfuncionario.“Nosotros no podemos ejercer ninguna acción o hacer ningún intento si no son legalmente nuestras las obras”, explicó el secretario del Ayuntamiento.Esto luego de que la disputa por las esculturas de caballos que formaron parte del atractivo turístico del Centro Histórico revivió.Eleno Villalba, el exfuncionario municipal que resguarda las obras, amagó con denunciar penalmente al artista Octavio Nava por el supuesto robo de la pieza que pintó.De acuerdo con el director del Instituto Municipal de la Cultura, Miguel Ángel Mendoza, el caballo “El Entramado” se prestó a Nava para que le diera mantenimiento, pero no lo ha devuelto con el argumento de que quien lo está reclamando es Villalba, exdirector de Desarrollo Urbano del Municipio.“(Nava) menciona que los artistas que participaron en el proyecto lo hicieron de manera gratuita siempre y cuando los caballos fueran para la ciudad y no para un particular”, informó Mendoza.Mientras el pleito continúa, las 20 esculturas de fibra de vidrio serán prestadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) los días 25, 26 y 27 de octubre, para exhibirlas en un congreso nacional que se desarrollará en el Centro Cultural de las Fronteras, dio a conocer Villalba.

