Descartan rickettsiosis en muerte de niño

A casi un mes de su muerte, las autoridades de salud en el Estado dieron a conocer que Pedro Hernández García, de 9 años, no fue mordido por una garrapata.El resultado del examen que realizó el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) a las muestras de sangre enviadas a la Ciudad de México fue negativo a rickettsiosis, dio a conocer Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II.El menor fue internado en el Hospital Infantil de Especialidades (HIES) el pasado 22 de septiembre y días después, el 2 de octubre, falleció tras convalecer por síntomas similares a los que provoca la rickettsia, también llamada fiebre maculosa de las montañas rocosas.Además de los síntomas, a Hernández García se le hinchó la cara con una especie de salpullido.“El niño llegó cuando tenía una manifestación cutánea, un ‘rash’ específico que apuntó todavía más hacia el diagnóstico”, dijo entonces Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.Sin embargo, las causas reales de su defunción son desconocidas para las autoridades.“Se desconoce porque no se sabe si los familiares pidieron autopsia. Los resultados que se enviaron fueron para determinar si tenía rickettsia o no”, expuso Sepúlveda.Durante la intervención, al niño se le suministró medicamento para combatir la eickettsia, pues el protocolo marca que mientras se recibe la confirmación del Indre, la Secretaría de Salud debe administrar los medicamentos, aunque no tenga aún la certeza.El menor vivía en la segunda etapa del fraccionamiento Villas de Alcalá y fue velado en el comedor infantil La Gracia, donde se alimentaba debido a que su familia no cuenta con suficientes recursos económicos.De acuerdo con la portavoz de la Jurisdicción, a nivel estatal se contabilizan 70 casos confirmados de rickettsiosis, de los cuales 12 pertenecen a Juárez. De esa cifra, 25 personas murieron, cuatro eran juarenses.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.