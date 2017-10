Arma sindicato municipal ‘cacería’

El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) citó este día a una asamblea extraordinaria para someter a la Comisión de Honor y Justicia y expulsar a los cuatro empleados que han denunciado irregularidades en contra de la mesa directiva del organismo.Además, el mismo SUTM desató una ‘cacería’ en contra de los burócratas que han manifestado su inconformidad, tomándoles fotos a través de trabajadores del Municipio, para luego exhibirlos y buscar también que sean destituidos, según denunciaron los presuntos afectados.La semana pasada el secretario del Trabajo del SUTM, Héctor Cano Villela, dijo que tras la inconformidad de algunos sindicalizados no habría asamblea extraordinaria, porque ya estaba programada la ordinaria, que sería el mes que entra.Sin embargo, delegados sindicales recibieron este miércoles un mensaje, a través del grupo que tienen en WhatsApp para citarlos hoy viernes a una asamblea extraordinaria a las 4:00 de la tarde en el gimnasio de la UACJ, ubicado en Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca.Previo al llamado para la asamblea, los delegados empezaron a pedir a los agremiados que firmaran un documento en el que piden mandar a la comisión de Honor y Justicia “a las personas involucradas en difamar a nuestro Sindicato ya que ponen en riesgo nuestro trabajo y nuestra tranquilidad laboral”, acusaron sindicalizados inconformes.En la hoja se menciona el nombre de Mauricio Martínez Reyes, René Estrada Cabrera, Rigoberto Estrada Cabrera y Luis Enrique Cárdenas Anaya, quienes en días anteriores denunciaron irregularidades de la mesa directiva, detallaron.Los delegados prácticamente amagaron a los trabajadores para que firmen esas hojas, y a los que han preguntado qué pasa si se niegan, les contestan “ya ustedes saben si no firman”, afirmó Rocío Ortega, una de las sindicalizadas.Incluso un grupo de tres inconformes que ayer hablaba con dos reporteros en la planta baja de la Alcaldía fueron fotografiados por trabajadores municipales y posteriormente esas fotos se empezaron a mandar a los sindicalizados para exhibirlos y pedir que también los manden a la comisión de Honor y Justicia, denunciaron.Los líderes sindicales fueron buscados ayer pero no fueron localizados para dar su versión de estos hechos.“Nos vamos a defender por la vía legal, y nos vamos a defender en la asamblea, no vamos a manifestarnos violentamente, todo va a ser pacífico, pero a manera de informar a los agremiados de lo que está ocurriendo, de los sobornos que se están haciendo”, mencionó Luis Cárdenas, otro de los agremiados al SUTM.Los sindicalizados han declarado que buscan la salida de los dirigentes del organismo que tienen 21 años en la mesa directiva, porque aseguran no hay cuentas claras con las cuotas que recibe el Sindicato de los mil 700 agremiados, cuyo monto asciende a un millón de pesos mensuales.Además aseguran que otorgan plazas sin consultar a la base o a la Asamblea, y hay preferencias para los familiares de los líderes, entre otras anomalías.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, explicó ayer que a la administración municipal le preocupa la situación que ha girado en torno al Sindicato, aunque reiteró que son respetuosos de la vida sindical.“El Sindicato empezó a hacer juntas en horarios de trabajo y nosotros les pedimos a los delegados que se abstuvieran de hacerlas y que respetaran los horarios laborales de trabajo, porque nosotros venimos a cumplir con un trabajo”, manifestó.“Lo que sí es que nosotros somos un Gobierno Independiente y que busca la justicia, la democracia, la transparencia en el manejo de recursos y si nos llama mucho la atención que existan esos cuestionamientos”, declaró Ortega. (A. Castañón/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.