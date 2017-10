Reportan independientes falla en aplicación del INE

Aspirantes a diputados federales por la vía independiente en Ciudad Juárez denunciaron públicamente que la aplicación móvil (APP) creada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para recabar el apoyo ciudadano registra varias fallas y los pone en riesgo de no alcanzar las firmas necesarias.En dos bloques por separado, siete de los 10 aspirantes, explicaron ayer que la APP sólo funciona en teléfonos caros que, de comprarlos, podrían superar el tope de gastos establecido para la recolección del apoyo ciudadano, que es de 126 mil pesos para cada uno.Por ello, tres de los aspirantes: Martín Aguilar Perón, quien busca la candidatura del distrito 01; Rosalba Bernal, por el 03; y Jorge Torres Parés, por el 04; advirtieron que ya no usarán la aplicación y sólo van a recabar el apoyo de manera manual a través de hojas en las que elaboraron sus propios formatos.“La aplicación no sirve, ya lo denuncié al INE, nos ha impedido recabar el apoyo ciudadano, así que a partir de ahora utilizaré sólo hojas para levantar las firmas”, advirtió Martín Aguilar, quien desde los primeros días que empezó con esta actividad presentó una queja a la autoridad electoral para informar lo ocurrido y pedir que le permitieran usar el método manual.Como prueba de lo denunciado, los aspirantes hicieron una prueba para capturar datos de una credencial para votar y les apareció un aviso en el que les indicaba que “no era posible extraer los datos del frente de la credencial”, que deberían tomar de nueva cuenta la fotografía de la mica, pero afirmaron que esto es común en la mayoría de los casos.“Nos da otras dos oportunidades para capturar la credencial, a la tercera nos obliga a capturar los datos manualmente en el teléfono, pero eso implica un tiempo de hasta 15 ó 20 minutos, que los ciudadanos no están dispuestos”, aseguraron.En respuesta a estas quejas, la Junta Local del INE en Chihuahua remitió a la versión estenográfica de una conferencia de prensa, que ofrecieron la semana pasada en la Ciudad de México consejeros electorales para hablar sobre el funcionamiento de la APP, en la que se plantearon opciones para hacer llegar las inconformidades.Por ejemplo, se dio a conocer que en el número telefónico de INETEL, que es el 01 800 433 2000, hay una opción que es específica para recibir dudas sobre el procedimiento con la APP, además, se informó que hay un correo electrónico que llega directamente a las áreas técnicas para atender los reportes, así como tutoriales en línea.Sin embargo, en dicha conferencia los consejeros manifestaron que los reportes que tienen les indican que la aplicación está funcionando, “cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado, que es facilitar la manifestación del apoyo por parte de la ciudadanía a los aspirantes a candidatos independientes”.A esta queja se sumaron Martha Beatriz Córdova Bernal, aspirante en el distrito 01; Jurgen Ganser Carbajal, 02; Iván Antonio Pérez Ruiz, por el 03; y María Antonieta Pérez Reyes, 04; quienes en conferencia de prensa conjunta aseguraron que la APP tiene varias deficiencias.“El problema con la aplicación es que funciona en celulares más caros, por ejemplo, con marcas como Samsung o iPhone, además de que el proceso de registro es sumamente lento, pues dura incluso hasta ocho minutos por registro”, afirmó Iván Pérez.Argumentaron que con estos problemas difícilmente podrán lograr recabar el apoyo ciudadano en el plazo de 60 días, porque algunos han detectado que han perdido hasta el 20 por ciento de las firmas obtenidas y el trámite tarde hasta ocho minutos con cada persona.Martha Beatriz Córdova mencionó que estas irregularidades ya las informó al INE y pidió la ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano, pero le respondieron que no habrá prórroga porque los tiempos están debidamente establecidos, por lo que decidieron hacer pública la inconformidad.En el primer avance preliminar de apoyos ciudadanos enviados al INE se observa que la mayoría de los aspirantes que participan en Ciudad Juárez llevan una baja cantidad de firmas registradas, porque entre los ocho de 10 que se encontraban activos durante ese período habían reunido, en conjunto, 4 mil 286 firmas.El único aspirante con mayor cantidad de firmas obtenidas en Ciudad Juárez a la fecha del primer corte difundido por el INE es Iván Pérez Ruiz, quien llevaba mil 697 firmas, que representan el 30 por ciento de las 5 mil 603 que requiere para obtener la postulación.

