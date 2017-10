Localizan en Veracruz a desaparecida aquí

Agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer ubicaron en el estado de Veracruz a una adolescente reportada como ausente desde el 28 de abril del año pasado.La adolescente de apellido Francisco Ortiz se encuentra en óptimo estado de salud y ya se reunió con sus padres desde la tarde del miércoles, cuando llegó a Ciudad Juárez para declarar en torno a los motivos de su ausencia.La menor fue valorada por el médico legista y personal del área de psicología, que corroboraron la óptima salud mental y física de la menor por lo que fue entregada a su familia.Silvia Nájera, vocera de la FEM, dijo que de acuerdo al reporte de ausencia, la adolescente tenía 15 años al momento de su desaparición.Ella salió de su domicilio en la colonia Juanita Luna desde el 28 de abril de 2016 y su familia ya no supo nada de ella después de eso.Personal de la FEM y el equipo técnico del Protocolo Alba no obtuvieron información precisa de su paradero. Recientemente se obtuvo información de que la menor se encontraba en Veracruz y a través de Fevintra fue solicitada la colaboración para su búsqueda, donde fue localizada.Jackelin fue trasladada a esta ciudad y presentada ante el Ministerio Público de la FEM, autoridad ante la que declaró que estaba en perfecto estado, se unió a su pareja sentimental y juntos procrearon una hija en su actual lugar de residencia, dijo la vocera de la FEM.Silvia Nájera informó que su ausencia fue motivada por miedo a que su madre no la dejara irse con su pareja o a que la regañara. Tras el encuentro, la familia recibirá apoyo sicológico para restablecer los lazos de comunicación para fortalecer su relación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.