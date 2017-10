Aplicarán 95 mil dosis contra la influenza

Autoridades de Salud arrancaron ayer formalmente la campaña de vacunación contra la influenza, que se prolongará hasta el 30 de marzo de 2018.Durante la temporada invernal se contempla aplicar 95 mil 736 dosis a través de todos los centros de salud, informó la Jurisdicción Sanitaria II.De acuerdo con información difundida en la campaña, es fundamental la vacunación y recibir atención médica ante los primeros síntomas de una enfermedad respiratoria.Se pide a los habitantes acudir a su unidad de salud correspondiente y aplicarse la vacuna contra la influenza, principalmente en niños de entre 6 meses y 5 años de edad, así como en personas mayores a los 60 años.Al igual que en mujeres embarazadas y aquellos que padecen de diabetes mellitus, obesidad mórbida, asma, enfermedades renales, cardiacas, cáncer y VIH.Asimismo a médicos y paramédicos que se encuentren en contacto con pacientes, y personal de intendencia y administrativos en áreas clínicas.La Secretaría de Salud reiteró que las acciones para la prevención de casos de influenza no se refiere sólo a la inmunización, sino que incluyen medidas que evitan la propagación del virus.“Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, cubrirse la boca y la nariz al salir a lugares fríos, procurar una alimentación sana, ingerir abundantes líquidos, evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de leña o carbón”, precisó.Además de lavarse las manos con frecuencia y toser o estornudar cubriéndose con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo.En caso de presentar síntomas de problemas respiratorios, se recomienda no acudir a lugares concurridos y no automedicarse, pues es de suma importancia buscar atención médica de forma inmediata. (Javier Olmos / El Diario)• Niños de entre 6 meses y 5 años• Adultos mayores de 60 años• Embarazadas• Enfermos de diabetes mellitus, asma, cáncer, VIH, males renales y cardiacos y con obesidad mórbida• Médicos y paramédicos• Personal de intendencia y administrativos en áreas clínicas

