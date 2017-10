Horario en Juárez y Chihuahua será distinto una semana

A partir del próximo domingo y durante los siguientes siete días, Juárez y las comunidades fronterizas del estado tendrán una hora distinta que la ciudad de Chihuahua, pero el mismo horario que en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y El Paso.Mientras que en el resto de los municipios del estado y el país el reloj tendrá que atrasarse una hora a las 2:00 horas de este domingo 29 de octubre debido a que concluye el Horario de Verano, el cambio llegará a Juárez hasta el 5 de noviembre, de acuerdo con información del Centro Nacional de Metrología (Cenam).La finalidad es, indica el portal del Cenam, aprovechar más la luz solar y generar ahorros a nivel nacional en el consumo de energía eléctrica.Con esta modificación –con excepción de la franja fronteriza con EU, Quintana Roo y Sonora–, da comienzo el Horario de Invierno en territorio nacional.En Juárez y el resto de la frontera, el cambio de hora se hará una semana después, es decir, a las 2 de la mañana del primer domingo de noviembre, aunque las autoridades recomiendan realizar el ajuste desde la noche del sábado previo, antes de ir a dormir.En el caso de Chihuahua, los municipios considerados dentro de la franja fronteriza para el uso horario, además de esta localidad, son Guadalupe, Praxedis, Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame, Ascensión y Janos.La Cenam recomienda a los fronterizos y personas del centro del país que viajarán a esta región o viceversa, considerar el cambio de horario para no resultar afectados al momento de acudir a aeropuertos a tomar vuelos.El trato diferenciado en los municipios que colindan con Estados Unidos obedece a la necesidad de facilitar la vida cotidiana de sus residentes, homologando el horario con la zona fronteriza estadounidense, se dio a conocer.El pasado 10 de octubre, el Congreso estatal aprobó enviar un exhorto al Congreso de la Unión donde pide eliminar ese cambio de horario para Chihuahua, con el argumento de que no existe una reducción en el gasto de energía eléctrica durante esa temporada.Mientras se encuentra vigente el horario de invierno, la puesta del sol se adelanta en promedio alrededor de dos horas, durante los meses de octubre a marzo, lo cual provoca que se reduzca el aprovechamiento de la luz natural, dijo la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isela Torres Hernández.A nombre de la Comisión de Energía, expuso que hay estados que han manifestado su rechazo a este tipo de medidas, aunque la iniciativa no incluye a Juárez, por ser zona fronteriza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.