Restaurarán la Cruz del Migrante… hasta el 2018

El memorial La Cruz del Migrante, que se encuentra vandalizado, será restaurado y reubicado próximamente, razón por la que no recibirá mantenimiento en este año, dijo Rafael Chávez, vocero de la Dirección de Obras Públicas.El pasado martes El Diario dio a conocer que por cuarta ocasión desde que se erigió, la estructura donde oró el Papa Francisco en su visita a esta ciudad en febrero de 2016, fue dañada.El portavoz indicó que de momento no se le harán labores de remozamiento, pues se contempla colocar concreto y otros materiales más resistentes en la base, actualmente de madera y tablarroca.Agregó que para el próximo año se buscará mover el memorial unos metros hacia el sur, alejado del margen del río Bravo, para respetar los parámetros de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).En marzo se dio a conocer que la CILA solicitaría al Municipio retirar la Cruz del Migrante ya que a lo largo del bordo del río Bravo no se puede colocar ni hacer ninguna edificación.El Municipio y la Diócesis solicitaron permiso para mantener todo como estaba en honor a lo que representa la visita histórica para la ciudad y la Comisión aceptó.Sin embargo ahora se planea reubicarla.“El proyecto está en Obras Públicas, se está analizando, se busca la aprobación de la Diócesis de Ciudad Juárez y la de CILA. Se reubicaría algunos metros más pegada a la vialidad, además se usarán materiales más duraderos, se piensa en algunas losas de concreto que no puedan romperse”, dijo Chávez.Junto con la Cruz del Migrante fue instalada una placa conmemorativa de bronce con un grabado de la Virgen de Guadalupe, la imagen del Papa Francisco, el cerro Bola y siluetas de migrantes. Su arquitecto fue Jorge Ramírez.El memorial se construyó para febrero del año pasado, con motivo de la visita del Papa Francisco a la ciudad. Se ubica en el predio denominado como El Punto, sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en donde el líder religioso brindó una misa multitudinaria.Sin embargo ahora luce el piso de la rampa luce con las tablas levantadas y destruidas, además de que hay clavos sueltos.Los costados de tablarroca están destrozados, lo que deja al descubierto el interior de la estructura, donde hay basura, latas de cerveza, ropa y hasta zapatos.La estructura ya ha sido remozada al menos en tres ocasiones. Una de las últimas fue con motivo del aniversario de la visita del Pontífice.El presupuesto de las obras sería de la partida de recursos municipales del próximo año. (Karen Cano / El Diario)

