Urgen especialistas para adultos mayores

Este año, la diabetes y la hipertensión han conducido a la muerte a casi tres de cada 10 hombres y mujeres de 60 o más años de edad en Juárez, lo que las coloca como las dos amenazas más frecuentes que enfrentan los adultos mayores, revelan datos oficiales.De al menos 2 mil 958 fallecimientos contabilizados desde enero hasta septiembre de 2017, 832 han ocurrido por estas dos causas, muestra el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) de la Secretaría de Salud.Pero las enfermedades crónico-degenerativas son apenas una pequeña parte del problema que encaran quienes pertenecen a este grupo de edad, señalan expertos.En un contexto donde la población mantiene ritmos de envejecimiento constantes, médicos ven con preocupación que los futuros especialistas parecen mirar con desinterés la geriatría, rama de la medicina que se ocupa de las necesidades integrales de las personas de esta edad.“Si no se atiende esta necesidad de médicos especialistas para la atención del adulto mayor, éstos van a ser un sector de pacientes que no van a estar bien atendidos en sus necesidades”, advierte Leticia Chavarría Villa, integrante del Comité Médico Ciudadano.De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), cinco de cada 100 personas en Ciudad Juárez tienen más de 65 años.Basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta dependencia federal calcula que deben vivir en esta frontera 73 mil 700 personas de esas edades, lo que representa el 5.08 por ciento de todos los habitantes.La situación de los geriatras en Ciudad Juárez no ha mostrado cambios sustanciales en los últimos años.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con uno en el Hospital General Regional (HGR) 66, pero la Secretaría de Salud no emplea absolutamente a ninguno en todo el estado.Según el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), hasta 2015, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) laboraban dos geriatras.“Necesitamos muchos más geriatras en la ciudad porque los vamos a necesitar todos. Es una especialidad que está creciendo y nos hace mucha falta”, consideró Óscar Rafael Contreras López, médico epidemiólogo del IMSS.Apenas el lunes pasado, la Secretaría de Salud del Estado anunció la Semana de la Salud para la Gente Grande, una campaña que busca detectar a tiempo la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades en este sector que expertos consideran olvidado.Esta jornada concluirá este 29 de octubre y los adultos mayores que deseen ser sujetos de acciones y pláticas sobre depresión, alteraciones de la memoria, prevención de caídas, incontinencia urinaria, riesgo de fractura por osteoporosis y otros temas pueden acudir a cualquier centro de salud de la localidad.5 de cada 100 personas en Juárez tienen más de 65 años

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.