El costo de las multas viales quedará más bajo que como estaban antes del 9 de septiembre, cuando entró en vigor el incremento de más de 10 veces en las infracciones.La razón es que ahora se recaudarán en UMAs, que desde este año se utiliza como referencia para el pago de las obligaciones y es un valor menor al salario mínimo, la anterior cotización.Así lo acordaron ayer los regidores en una reunión previa a la sesión extraordinaria de Cabildo que se efectuará hoy.Únicamente se mantendrá el aumento en las infracciones por maniobrar el teléfono celular al conducir y por la falta de licencia.Tras analizar el tabulador de multas casi durante cuatro horas con la presencia de la directora general de Tránsito, Verónica Jaramillo Argüelles, los ediles determinaron subir las multas por usar el celular al conducir y por falta de licencia o licencia vencida.Las sanciones quedaron en el rango de 15 a 16 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir de mil 132.35 a mil 207.84 pesos. En el caso de utilizar el celular no aplicará descuento por pronto pago.Mientras que por falta de licencia, si se tramita la nueva antes de 15 días se cancelará la multa.El resto de las infracciones quedará con el tabulador publicado el 2 de mayo de 2015, cuando las multas se cobraban en salarios mínimos.Debido a que los montos quedaron con esas tarifas, costarán menos, porque ahora se recaudarán en UMAS, que es un valor menor al salario mínimo y que desde este año se utiliza como referencia para el pago de las obligaciones.Es decir, que si antes no respetar límite de velocidad estaba de 10 a 12 salarios mínimos, cuyo monto actual es de 80.04 pesos, el costo era de 800.4 a 960.48 pesos.Con el precio actual del UMA de 75.49 pesos, lo que se pagará son de 754.9 pesos a 905.88 pesos.Antes de septiembre la multa por falta de licencia o vencida o usar el celular estaba de 2 a 4 salarios mínimos (160.06 a 320.16 pesos) y ahora quedarán de 15 a 16 (mil 132.35 a mil 207.84) UMAS.Los ediles aprobaron estos cambios debido a que aseguraron que las tarifas aprobadas el pasado 28 de agosto en sesión extraordinaria y publicadas el 9 de septiembre, que aumentaron hasta más de 10 veces en algunos casos, causaron la inconformidad de los ciudadanos.La junta se acaloró al final por discusiones entre las dos regidoras del PRI, Laura Tapia Martínez y Seidy Medina Galván y el resto de los ediles, porque las priistas pedían que se les entregara un documento con las modificaciones y se les diera tiempo para analizarlo.Sin embargo, su solicitud no fue aceptada porque se argumentó que los cambios fueron consensados en esa reunión y porque el dictamen que se presentará hoy en la sesión se les iba a entregar ayer en la noche.Además entre la misma fracción del PAN, los ediles Eduardo Fernández Sígala e Hiram Contreras Herrera se confrontaron, ya que Contreras también pidió tiempo, a lo que Fernández le reprochó que no leyó el dictamen que se le entregó con horas de anticipación en la última extraordinaria, celebrada este lunes.“Aquí la única persona que tiene problemas eres tú y ellas (las priistas)”, dijo la también panista María del Carmen Moreno Chávez.Eduardo Fernández, coordinador de la comisión de Gobernación, una de las que trabajó en el dictamen para modificar el tabulador, les dijo a los ediles que era urgente aprobar las reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito, porque actualmente sólo se está amonestando a los infractores.“Es un asunto extraordinario y ya está listo”, mencionó.La directora de Tránsito expuso que era necesario aumentar multas por el uso del celular al conducir porque es la principal causa de accidentes. También quería que se incrementara conducir a exceso de velocidad, o al menos que no tuviera descuento, pero no fue aceptado.Los ediles eliminaron una de las nuevas sanciones que se habían establecido, hecho de tránsito no especificado.Los cambios se someterán hoy a sesión extraordinaria de Cabildo, y de aprobarse por la mayoría de los 21 ediles, incluido el alcalde, el Municipio lo enviará al Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial este sábado 28 de octubre y su entrada en vigor será el día siguiente. (Araly Castañón)

