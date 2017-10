Juntan firmas lento los independientes

Los aspirantes a diputados federales por la vía independiente por uno de los cuatro distritos con cabecera en Ciudad Juárez no han logrado reunir ni todos juntos las firmas necesarias para obtener la candidatura de alguna de las demarcaciones electorales.De acuerdo con el primer avance preliminar de apoyos ciudadanos enviados al Instituto Nacional Electoral (INE) correspondiente a los primeros días de 60 que tienen de plazo, sólo ocho de los 10 aspirantes registrados para contender por una candidatura en Chihuahua se encontraban activos y habían reunido, en conjunto, 4 mil 286 firmas.La cantidad mínima de apoyos requeridos para obtener la postulación en uno de los cuatro distritos electorales federales es de 5 mil 541, correspondientes al distrito 02, porque en el 01 se requieren 5 mil 651; en el 03, 5 mil 603; y en el 04, 6 mil 443.El aspirante con mayor cantidad de firmas obtenidas en Ciudad Juárez a la fecha del primer corte difundido por el INE es Iván Antonio Pérez Ruiz, quien busca la diputación independiente por el distrito 03.Pérez Ruiz llevaba mil 697 firmas, que representan el 30 por ciento de las 5 mil 603 que requiere para obtener la postulación.En la lista difundida el martes por el INE aparecen con apoyos ciudadanos registrados por el distrito 01 Martha Beatriz Córdova Bernal con 603 firmas; y Martín Aguilar Perón, con 420.En el distrito 02 sólo busca la candidatura independiente Jurgen Ganser Carbajal, quien al primer corte había reunido 448 apoyos; y en el 03, Iván Antonio Pérez Ruiz, con las mil 697.En el distrito 04 aparecen María Antonieta Pérez Reyes con 576 firmas; Francisco Roberto Bribiescas Medrano, con 369; Julián Federico González Harrel, con 169; y Jorge Torres Parés, con cuatro.A la fecha del corte realizado el 23 de octubre a las 1:00 horas los otros dos aspirantes a una diputación federal, Sergio Rivera Figueroa, por el distrito 01; y Rosalba Bernal, por el 03; no aparecían activos en el corte realizado por el INE.La autoridad electoral nacional dio a conocer que de los 286 aspirantes por los tres cargos, Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, 241 que representan el 84 por ciento habían enviado un total de 77 mil 691 apoyos ciudadanos.Para una diputación federal por uno de los 300 distritos que hay en el país hay 183 aspirantes, de los cuales sólo 169 se encuentran activos y han recabado un total de 39 mil 703 apoyos ciudadanos.Sólo 63 aspirantes obtuvieron su constancia el 5 de octubre, por lo que su plazo para recabar firmas va del 6 de octubre al 4 de diciembre.De acuerdo con la lista, el juarense Iván Pérez Ruiz aparece en la tercera posición con mayor cantidad de firmas obtenidas. En la primera posición se encuentra Iris Paola Gómez de la Cruz, por el distrito 04 con sede en el estado de Guerrero; y en segunda, José Terencio Valenzuela Gallegos, del distrito 06 en Sinaloa.Para una senaduría no se postuló ningún chihuahuense como aspirante a candidato independiente. El INE informó que en el país hay 55 personas que buscan este cargo, de los cuales 44 se encuentran activos y han recabado 10 mil 778 apoyos.Con 5 mil 533 firmas, José Pedro Kumamoto Aguilar, aspirante de Jalisco, es el que mayor cantidad de apoyos ha reunido a nivel nacional; le sigue Manuel Jesús Clouthier Carrillo, de Sinaloa, con mil 243.De los 48 aspirantes para la Presidencia, el reporte de captación de apoyo indica que 31 se encuentran activos y han recabado 27 mil 210 firmas, de las cuales casi la mitad corresponden a Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, quien lleva 13 mil 33.En la segunda posición está Ma. de Jesús Patricio Martínez con 4 mil 734; seguida de Armando Ríos Píter con 2 mil 899; y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, con 2 mil 663.Requiere 5 mil 651 firmas• Martha Beatriz Córdova BernalLleva 603• Martín Aguilar PerónTiene 420Necesita 5 mil 541 firmas• Jurgen Ganser CarbajalHa juntado 448Debe reunir 5 mil 603 firmas• Iván Antonio Pérez RuizTiene 1,697Requiere 6 mil 443 firmas• María Antonieta Pérez ReyesLleva 576• Francisco Roberto Bribiescas Medrano369• Julián Federico González Harrel169• Jorge Torres ParésSólo 4

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.