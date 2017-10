Activa alcalde WhatsApp para denuncias

El alcalde Armando Cabada Alvídrez puso a disposición de los ciudadanos el número 656 360-4832 para recibir mensajes por WhatsApp para cualquier queja o inconformidad contra el Municipio, incluidos abusos de agentes de Tránsito y de la Policía.Aclaró que únicamente será para mensajes, no para llamadas telefónicas, ya que esas no las contestará.El número lo proporcionó ayer en rueda de prensa, a través de un cartel que decía "¡Envíame fotos/videos por whatsapp! Denuncia abusos de Tránsito o Policía”.La campaña se denomina “Dile a Cabada”, a través de la cual se recibirán denuncias hasta de baches, declaró el edil.“Me comprometo yo con los juarenses a traerlo personalmente. No tengo mucho tiempo durante el día porque son demasiadas las cosas que vemos en la oficina, pero ofrezco que estaré contestando muy temprano”, expuso.Dijo que las denuncias que se hagan las canalizará a cada una de las direcciones del Municipio que corresponda, y cuando se resuelvan tratará de contestar al ciudadano.“Yo les pido que con el respeto que yo me habré de dirigir siempre para con los juarenses, con ese mismo respeto utilicemos este servicio, me parece que será una muy buena forma de interactuar con los juarenses, no será una cosa sencilla”, mencionó.En la mañana dedicará al menos una hora para contestar los mensajes, de 6 a 7 de la mañana, y en la noche igual al terminar su jornada, porque también debe atender a su familia, explicó.Aseguró que si recibe mensajes majaderos, bloqueará el número.“Es un nuevo experimento que yo les pido nos den chance de echarlo a andar, y a partir de ahí ya les diré yo; tardamos tiempo en contestarles”, manifestó.

