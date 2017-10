Aprueban descuentos de hasta el 100% en recargos del Predial

El Ayuntamiento aprobó esta mañana descuentos en los recargos en los rezagos del Impuesto Predial para años 2016 y anteriores, a partir del 1 de noviembre.Los incentivos son de 100 por ciento de rebaja en recargos de 1 a 50 mil pesos, así como 75 por ciento en montos de 50 mil un peso a 100 mil pesos y 50 por ciento en cantidades de 100 mil un peso en adelante.Los regidores precisaron que los descuentos no aplican para el Impuesto Predial, únicamente en los recargos de los rezagos.También se invitó a la población a acercarse al Municipio a realizar convenios de pago para cubrir sus adeudos.Los descuentos inician a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.El Cabildo aprobó por mayoría el anteproyecto de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, esta mañana en sesión extraordinaria.En la discusión del punto de acuerdo, la regidora vocal de la comisión de Hacienda, Rosario Valadez, expuso qué hay cambios mínimos en comparación a la del año pasado."Se cambia de avenidas a calles principales y corredores, se agregó el corredor de Valle del sol, se agregaron fraccionamientos nuevos, se agregaron zonas homogéneas y se ordenó por orden alfabético", expuso.Las regidoras priistas denunciaron que en la elaboración de la Tabla de Valores no se incluyó a agrupaciones de valuadores que otros años han participado, de nueve que existen en la ciudad, sólo dos firmaron el documento.En la sesión participaron dos representantes de esas asociaciones, quienes expusieron que decidieron no participar porque la Dirección de Catastro elaboró esos valores de manera unilateral.Además, porque se cambiaron algunas avenidas primarias y secundarias a corredores de valor.Incluso, expusieron que debido a que este año decidieron no participar en la elaboración de las Tablas de Valores, la Dirección de Catastro les cerró las puertas, es decir que ya no los dejan entrar a realizar consultas."Ya no nos dejan entrar a la Dirección de Catastro, si por no participar nos van a impedir realizar nuestro trabajo, solicitamos que se abran las puertas a los peritos registrados", expuso Alejandro Rodríguez Gutiérrez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, explicó que debido a que se detectaron algunos actos de corrupción en el interior de Catastro, se tomaron medidas de seguridad.Sin embargo, se comprometió a dialogar personalmente con ellos para que de nuevo puedan ingresar."Les ofrezco de manera personal platicar, acercar Catastro a ustedes, a sus asociaciones y colegios y regresar la confianza", manifestó.

